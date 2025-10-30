Αιγάλεω, Ηλιούπολη και τελικά... Καμπανιακό ο Χαραλαμπίδης!

Ξεκίνησε τη σεζόν στο Αιγάλεω, αποχώρισε με προορισμό την Ηλιούπολη για τη «σωτηρία» της και τελικά, ανηφόρισε προς τα βόρεια και τη Χαλάστρα ο 57χρονος προπονητής, διαδεχόμενος τον Γιάννη Αποστολίδη και τον υπηρεσιακό, Αντώνη Παπατζίκο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Καμπανιακού για την πρόσληψη του Απόστολου Χαραλαμπίδη, ο οποίος έχει κοουτσάρει πάνω από 20 ομάδες στην καριέρα του:

«Ο Απόστολος Χαραλαμπίδης Νέος Προπονητής του Καμπανιακού!

Η ΠΑΕ Καμπανιακός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον έμπειρο προπονητή Απόστολο Χαραλαμπίδη.

Ο Έλληνας τεχνικός γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1968 στην Καστοριά και αποτελεί καλό γνώστη της κατηγορίας καθώς έχει προπονήσει πάνω από δέκα ομάδες. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Βέροια, ενώ έχει εργαστεί ακόμα σε Δόξα Δράμας, Αστέρα Τρίπολης (Κ19 και ως βοηθός στην πρώτη ομάδα), Πανσερραϊκό, Ολυμπιακό Βόλου, Τρίκαλα, Καλλιθέα, Ιωνικό, Νίκη Βόλου, Καραϊσκάκη Άρτας, Αιολικό, Τύρναβο, Αιγινιακό, Αήττητο Σπάτων, Προοδευτική, Ιεράπετρα, Πολύκαστρο, Φωκικό, Εορδαϊκό.

Τις τελευταίες δύο σεζόν δούλεψε αρχικά στον πάγκο του Αιολικού και στην συνέχεια στο Αιγάλεω. Με την ομάδα του «Σιτυ» στον ενάμιση χρόνο παραμονής του κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση στα play-out της σεζόν 2023/24 και στην τέταρτη στα play-off της σεζόν 2024/25. Φέτος ξεκίνησε στην ομάδα του Αιγάλεω ενώ σύντομο ήταν το πέρασμα του από τον πάγκο της Ηλιουπολης.

Η οικογένεια του Καμπανιακού καλωσορίζει τον Απόστολο Χαραλαμπίδη και του εύχεται υγεία επιτυχίες για το υπόλοιπο της σεζόν!»