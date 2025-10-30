«H Eλλάδα έχει την 17η χειρότερη συμπεριφορά οπαδών στην Ευρώπη»

Οι Έλληνες οπαδοί βρίσκονται στην 17η χειρότερη συμπεριφορά στην Ευρώπη, όπως έγινε γνωστό από μια κατάταξη της UEFA για τη σε σεζόν 2024/25.

Η σχετική λίστα δημοσιεύτηκε στα Social Media του Football Rankings, και σε δημοσιεύματα της «sportske» σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα (fair play) που επιτεύχθηκαν σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεων της UEFA- σε συλλογικές και διεθνείς διοργανώσεις- από την 1η Ιουλίου 2024 έως τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Μέρος πήραν μόνο οι ομοσπονδίες που έπαιξαν τουλάχιστον 54 αγώνες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένα όριο που προκύπτει διαιρώντας τον συνολικό αριθμό αγώνων της UEFA με τον αριθμό των συμμετεχόντων ομοσπονδιών-μελών.

Η Ελλάδα είναι 34η «διαβάζοντας» την κατάταξη από τις καλύτερες στις χειρότερες και 17η αντίστροφα.

Μάλτα η θέση της είναι ανάμεσα σε 50 χώρες, αφού οι υπόλοιπες. Σε 108 αγώνες η χώρα μας έχει σκορ Fair Play 7.951.

Στη συμπεριφορά των θεατών, προηγούνται τα Νησιά Φερόε με 9.136 πόντους σε 62 αγώνες. Η Μολδαβία και το Καζακστάν είναι στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Η Αγγλία είναι πρώτη από τα κορυφαία πρωταθλήματα σε αυτήν την κατηγορία, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση.

Τη χειρότερη συμπεριφορά παρουσιάζουν οι οπαδοί στην Αλβανία, που είναι την 50η θέση (6.774).

Κάθε χώρα παίρνει βαθμούς από 1 έως 10 για τη συμπεριφορά των οπαδών της. Οι οπαδοί, πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλον, τους παίκτες, τους διαιτητές και την ομάδα διαιτησίας. Ομοίως, δεν πρέπει να εκφοβίζουν ή να τρομάζουν την αντίπαλη ομάδα, τους διαιτητές ή άλλους οπαδούς με κανέναν τρόπο.