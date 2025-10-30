PAOK Academy: Πρωταγωνιστής και σκόρερ ο Σούβλατζης με την Εθνική Παίδων

Ο «ασπρόμαυρος» Κωνσταντίνος Σούβλατζης σκόραρε ξανά στη νίκη-πρόκριση της Εθνικής Παίδων μέσα στη Γεωργία.

Η «Γαλανόλευκη» μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ μέσα στην Τιφλίδα, αλλά με τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη να «ανοίγει» τον δρόμο με το γκολ ισοφάρισης, πήρε τη νίκη-πρόκριση επί της Γεωργίας (1-2).

Πλέον, η Εθνική Παίδων βρίσκεται στην δεύτερη και τελευταία φάση των προκριματικών του EURO U17, μαζί με άλλες 27 χώρες, ενώ θα μάθει τους αντιπάλους της στις 10 Δεκεμβρίου.

Από πλευράς PAOK Academy, εκτός του σκόρερ Σούβλατζη, στο βασικό σχήμα βρέθηκαν οι Χαλδέζος και Καλπάκης, ενώ σαν αλλαγή πέρασε ο στόπερ Τσιάλης. Στην αποστολή βρέθηκαν επίσης οι Γκέρσος, Νικολαΐδης και Ματέρα χωρίς να αγωνιστούν στον σημερινό (30/10) αγώνα.