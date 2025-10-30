«Ακέφαλη» η Καβάλα: Αποσύρεται η διοίκηση, αναζητείται επενδυτής!

Με ανακοίνωση οι «Αργοναύτες» εκπέμπουν «SOS», καθώς πρέπει εντός δυο εβδομάδων να παρουσιαστεί σοβαρό αίτημα από επενδυτή ή ενδιαφερόμενο, ώστε να καλύψει το ποσό της εγγυητικής και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Τα έξοδα των επερχόμενων δυο αγωνιστικών θα αναλάβει η διοίκηση που αποχωρεί, με στόχο την αξιοπρεπή παρουσία του συλλόγου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα:

«Η Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ θα ήθελε να ενημερώσει τους φιλάθλους, τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας, ότι μετά τα τελευταία γεγονότα που έχουν έρθει στην επικαιρότητα και τις εξελίξεις που τα συνόδευσαν, αποφασίστηκε η απόσυρση της παρούσας διοίκησης από τη διοίκηση της ομάδας.

Παρά την απόφαση αυτή, η διοίκηση θα καλύψει στο ακέραιο τα έξοδα των δύο επερχόμενων αγωνιστικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια και η αξιοπρεπής παρουσία του συλλόγου στις υποχρεώσεις του.

Παράλληλα, καλείται οποιοσδήποτε σοβαρός επενδυτής ή ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αναλάβει τα ηνία της ομάδας, να ενημερώσει τη Διοίκηση εντός των επόμενων δύο (2) εβδομάδων.

Ο επόμενος υποψήφιος επενδυτής καλείται απλώς να καλύψει το ποσό της εγγυητικής επιστολής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της ομάδας και να ξεκινήσει η νέα διοικητική εποχή του συλλόγου.

Η Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ ευχαριστεί θερμά όλους όσους στήριξαν την προσπάθεια».