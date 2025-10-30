Ανέλαβε χρέη τεχνικού διευθυντή στον ΠΑΣ Γιάννινα ο Τζημόπουλος

Ο Θέμης Τζημόπουλος είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΣ Γιάννινα με τους Ηπειρώτες να κάνουν την συμφωνία με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας

Ο επί εννέα χρόνια παίκτης της ομάδας των Ιωαννίνων (2010-2019) θα υπηρετήσει τον ΠΑΣ από άλλο πόστο αυτή την φορά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Θέμη Τζημόπουλου στην ομάδα μας.

Ο Θέμης αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή στην ομάδα μας μετά από μία μακροχρόνια καριέρα ως ποδοσφαιριστής και έρχεται στη φετινή κομβική χρονιά για το μέλλον του Π.Α.Σ..

Ο Θέμης Τζημόπουλος έχει αγωνιστεί σε Ακράτητο, Κέρκυρα, Βέροια, Εθνικό Αστέρα Καισαριανής, Π.Α.Σ. Γιάννινα, Κορόνα Κίελτσε Ρουμανίας, Λεβαδειακό και Κοζάνη, με 488 συμμετοχές και 31 γκολ σε αυτή τη μεγάλη 21χρονη διαδρομή. Στην ομάδα μας αγωνίστηκε από το 2010 μέχρι το 2019 με 246 συμμετοχές, 17 γκολ και 8 ασίστ.

Θέμη καλώς όρισες πίσω στην οικογένεια του Π.Α.Σ..».