Ολυμπιακός: «Επιστρέφουν» με Άρη, Ορτέγκα και Μαρτίνς

Φρανσίσκο Ορτέγκα και Ζέλσον Μαρτίνς επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων του Ολυμπιακού και τίθενται στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ ενόψει Άρη (1/11, 20:00).

Με δύο σημαντικές επιστροφές θα υποδεχθούν οι «ερυθρόλευκοι» τον Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League το προσεχή Σάββατο (1/11, 20:00).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τους Φρανσίσκο Ορτέγκα και Ζέλσον Μαρτίνς να βγάζουν όλο το πρόγραμμα της προπόνησης χωρίς προβλήματα, μετά τους τραυματισμούς που αποκόμισαν από το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη.

Και οι δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού είναι πλέον «ετοιμοπόλεμοι» για το ματς με τους Θεσσαλονικείς και ο Βάσκος τεχνικός έχει «λευκό απουσιολόγιο» μετά από αρκετό καιρό.

Ο Αργεντινός μπακ είναι πολύ πιθανό να μην χρησιμοποιηθεί στο αρχικό σχήμα, καθώς ακολουθεί την ερχόμενη Τρίτη σημαντικό ματς για το Champions League κόντρα στην Αϊντχόφεν.

Τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας για την αναμέτρηση με τον Άρη θα πάρει-εκτός συγκλονιστικού απροόπτου-ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Για την περίπτωση του Ζέλσον Μαρτίνς υπάρχουν επίσης αρκετές «λύσεις» για τα «φτερά» της επίθεσης, σε περίπτωση που προτιμηθεί να μην αγωνιστεί στο αρχικό σχήμα με τους «κιτρινόμαυρους».