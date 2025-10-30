Ολυμπιακός: Έγιναν «καπνός» πάνω από 31.000 εισιτήρια ενόψει Άρη

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στο να ανακοινώσει ακόμη ένα sold out για τη φετινή σεζόν και για το ματς κόντρα στον Άρη (1/11, 20:00).

Οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν το προσεχή Σάββατο (1/11, 20:00) τον Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το φαληρικό γήπεδο αναμένεται κατάμεστο για ακόμη ένα φετινό παιχνίδι.

Περισσότερα από 31.000 εισιτήρια-μαζί με τα διαρκείας-έχουν «εξαφανιστεί» και το sold οut απέναντι στους Θεσσαλονικείς θεωρείται δεδομένο.

Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να έχουν στο πλευρό τους τον κόσμο τους και θα προσπαθήσουν να κρατήσουν το αήττητο της έδρας τους για ακόμη ένα φετινό παιχνίδι.