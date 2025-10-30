Το πρωτάθλημα MLS… στην Ευρώπη; Ο χάρτης που καθηλώνει (pic)

Το MLS, το οποίο εκτός ΗΠΑ περιλαμβάνει και τρεις καναδικές ομάδες, είναι γνωστό για τις τεράστιες αποστάσεις που πρέπει να διανύουν οι σύλλογοι.

Οι μετακινήσεις στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών θυμίζουν περισσότερο προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων παρά μια εθνική Λίγκα.

Και κάπου εδώ έρχεται ένας δημιουργικός χάρτης που δείχνει κατά προσέγγιση πού θα βρίσκονταν οι σύλλογοι του MLS αν «μετακόμιζαν» στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με αυτόν, οι ομάδες της δυτικής ακτής θα τοποθετούνταν σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία, ενώ η Μινεσότα Γιουνάιτεντ θα βρισκόταν στις χώρες της Βαλτικής. Οι ομάδες της Νέας Υόρκης, μαζί με Κολόμπους Κρου και Σικάγο Φάιαρ, θα «στεγαζόταν» στη Ρωσία.

Όπως σχολιάζουν και οι δημιουργοί του χάρτη, «μπορεί η ευρωπαϊκή λογική να κατανοήσει το μέγεθος αυτών των αποστάσεων;».