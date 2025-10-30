Μεγάλη νίκη με ανατροπή και πρόκριση για την Εθνική Παίδων!

Σπουδαία ανατροπή και νίκη 2-1 επί της Γεωργίας στο M. Meskhi II Stadium της Τιφλίδας για την Εθνική Παίδων, η οποία ολοκλήρωσε την πορεία της στην πρώτη προκριματική φάση (14ος όμιλος) στη δεύτερη θέση και προκρίθηκε στην επόμενη προκριματική διαδικασία και στην κορυφαία κατηγορία (league A) του EURO U17.

Στο πρώτο ημίχρονο ο ρυθμός ήταν φρενήρης, η Γεωργία που ήθελε μόνο νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση ως δεύτερη, απείλησε με το σουτ του Σαρικάτζε στο 15', το οποίο σταμάτησε στην άμυνα της Εθνικής και στο 17' ο Γειτονάς μπλόκαρε την κεφαλιά του Γκοργκάτζε.

Η Εθνική Ομάδα ισορρόπησε τη ροή του αγώνα και στο 19' ήταν η σειρά της να απειλήσει με τον Σούβλατζη, όμως το τελείωμά του από τη μεγάλη περιοχή κατέληξε λίγο άουτ, όπως και το σουτ του Κώστογλου στο 30' ύστερα από εξαιρετική ατομική ενέργεια.



Παρότι η Ελλάδα δημιούργησε τη μεγάλη φάση στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου με τον Τσαρίτζε να νικά τον Σούβλατζη σε τετ α τετ στο 47', η Γεωργία ήταν η Ομάδα που προηγήθηκε στο σκορ με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπαρτισβίλι στο 49΄.

Η Εθνική Ομάδα δεν έχασε την ψυχραιμία της, αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε στο 56' με προβολή του Σούβλατζη από κοντά μετά την εκτέλεση φάουλ του Κώστογλου. Στο 68' ο Γειτονάς απομάκρυνε σωτήρια το σουτ του Αβντεβί από τη μεγάλη περιοχή και δύο λεπτά αργότερα σε εκδήλωση εξαιρετικής αντεπίθεσης, ο Παπασαραφιανός με δυνατό συρτό σουτ εκτός περιοχής έδωσε προβάδισμα στην Εθνική Ομάδα.

Στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές του κ. Παπαδάκη διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και σε συνδυασμό με δύο αποκρούσεις του Γειτονά στα σουτ των Μπαρτισβίλι (85'), Ποτσκβερία (89') κράτησε τη νίκη, η οποία της εξασφάλισε το εισιτήριο για τη League A και τη δεύτερης προκριματική φάση του EURO U17.



Γεωργία (Αλεξάντερ Κομπαχίτζε): Τσαρτσίτζε, Σαρικάτζε, Τσκβιλιτάϊα, Ποτσκβέρια, Γκογκιχαισβίλι (71' Γκεταισβίλι), Αβντεβί, Σαρβασχίτζε (79' Λαγκβιλάβα), Γκοργκάτζε (71' Σβανίτζε), Κβαρατσκέλια (61' Μικαουτάντζε), Κουντσούλια, Μπαρτισβίλι.



Ελλάδα (Βασίλειος Παπαδάκης): Γειτονάς, Σιώζιος, Λάβδας, Καλπάκης, Χαλδέζος, Παπαδάκης (90' Πετούσης), Μωϋσιάδης (56' Παπασαραφιανός), Νεμπής, Καραγγελής (90' Τουνουσίδης), Σούβλατζης (79' Τσιάλης), Κώστογλου (79' Κοντράσι).