Ο Πολ Σκόουλς σταματά την τηλεόραση για χάρη του γιού του

Ο Πολ Σκόουλς αποφάσισε σταματήσει την ενασχόληση του ως σχολιαστής στην τηλεόραση για ένα σοβαρό λόγο που έχει να κάνει με την υγεία του παιδιού του.

Αυτή τη απόφαση την πήρε για να φροντίσει και να αφοσιωθεί πλήρως στον 20χρονο γιο του, Άιντεν, ο οποίος έχει σοβαρό αυτισμό.

Στο podcast Stick to Football, ο πρώην μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξήγησε ότι σταματά τις ζωντανές μεταδόσεις για να αφοσιωθεί στην οικογένειά του: «Όλα όσα κάνω τώρα περιστρέφονται γύρω του. Έχει μια πολύ αυστηρή ρουτίνα κάθε μέρα, οπότε αποφάσισα ότι όλα όσα κάνω από εδώ και στο εξής θα οργανώνονται γύρω από τον Άιντεν».

Ο Σκόουλς δεν έχει συμμετάσχει στην κάλυψη αγώνων του TNT Sports αυτή τη σεζόν. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στον τελικό του Europa League της προηγούμενης σεζόν, μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Τότεναμ.

Φυσικά, η φροντίδα ενός παιδιού με αυτισμό είναι σκληρή δουλειά. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παίκτης, ο Σκόουλς μερικές φορές έφτανε στην προπόνηση με σημάδια στο πρόσωπό του. Όχι μονομαχίες με τον Ρόι Κιν, αλλά τα σημάδια της απογοήτευσης του Άιντεν.

«Σε δαγκώνει ή σε γρατζουνάει επειδή δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που νιώθει. Ακόμα και όταν έπαιζα, δεν είχα διάλειμμα. Ήταν πολύ δύσκολο», εξήγησε.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2008 μοιράζεται την επιμέλεια με την πρώην σύζυγό του Κλερ, σύμφωνα με ένα σχολαστικά σχεδιασμένο πρόγραμμα. «Τις Τρίτες, τον παίρνω, πάμε για κολύμπι και μετά τρώμε πίτσα. Τις Πέμπτες, βγαίνουμε έξω για φαγητό. Τις Κυριακές, πηγαίνουμε στο Tesco για να αγοράσουμε ένα καρότσι γεμάτο σοκολάτα. Δεν ξέρει τι μέρα είναι, αλλά μπορεί να καταλάβει από αυτά που κάνουμε».

Ο πρώην «Κόκκινος Διάβολος», με καθαρό μυαλό εκμυστηρεύεται επίσης τον μεγαλύτερο φόβο του: «Αυτό που με ανησυχεί τώρα είναι το τι θα συμβεί όταν δεν θα είμαι πια εδώ».

Ο Σκόουλς συνεχίζει, ωστόσο, να κάνει περιστασιακές εμφανίσεις στο στούντιο και παρουσιάζει το podcast του, The Good, The Bad and The Football, με τους Νίκι Μπατ και Πάντι ΜακΓκίνες.