ΑΕΚ: Λύση στα προβλήματα, νίκες μέχρι τη διακοπή και… αντί Ελίασον

Η εικόνα της ΑΕΚ προκαλεί έντονο προβληματισμό. Και ο Μάρκο Νίκολιτς, θα πρέπει άμεσα, αρχής γενομένης από το ματς της Κυριακής με τον Παναιτωλικό στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Αρένα, να βρει τις λύσεις!

Προσωπικά για’ μένα, το πρόβλημα της ΑΕΚ δεν είναι ποιοτικό. Το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι πνευματικό. Το γκρουπ, μοιάζει να έχει χάσει τον… προσανατολισμό του. Υπάρχουν πλέον δείγματα κακής νοοτροπίας. Σχεδόν, απειθαρχίας. Αυτό που συνέβη στην Ηλιούπολη για παράδειγμα, δεν μπορεί να εξηγηθεί. Είναι μη αποδεκτό. Η ΑΕΚ είχε στο γήπεδο παίκτες με ποιότητα, αλλά κανένας από αυτούς δεν μπόρεσε να την εμφανίσει. Δεν μπόρεσε να την εμφανίσει διότι δεν υπήρχε η κατάλληλη συγκέντρωση, η απαιτούμενη υπευθυνότητα, η σοβαρότητα που χρειάζεται. Με αποτέλεσμα τα πράγματα να γίνουν περίπλοκα και να γλιτώσει η ομάδα το μέγα κάζο στο 96’ χάρη στον Καλοσκάμη που ήταν ο μόνος που ξεχώρισε παίρνοντας πρωτοβουλίες στο τελευταίο μισό του αντιπάλου.

Ο πιο σημαντικός τομέας λοιπόν, που θα πρέπει να απασχολήσει τον Νίκολιτς είναι ο πνευματικός. Οι παίκτες του, έδειξαν λάθος νοοτροπία και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης που είναι προφανώς ένα πολύ πιο απαιτητικό παιχνίδι αλλά και χθες στην Ηλιούπολη, απέναντι σε μια ομάδα που έχει χίλια-δυο προβλήματα. Αν δεν μπορέσει η ΑΕΚ να ξαναβρεί την αυτοπεποίθηση της, αν δεν ξαναγίνει πνευματικά δυνατή, αν δεν αποκτήσει τη νοοτροπία που έδειξε στο ξεκίνημα, τότε τα πράγματα δεν θα μπορέσουν να διορθωθούν. Όσες διορθωτικές κινήσεις κι αν γίνουν τον Γενάρη. Είναι δουλειά του προπονητή να βρει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως είναι δουλειά του προπονητή να στείλει σαφές μήνυμα σε όλους πως τέτοια εικόνα, δεν μπορεί να γίνεται και δεν θα γίνει αποδεκτή. Ο Νίκολιτς καλείται να διαχειριστεί αυτό το κομμάτι και να συνεχίσει με τους πνευματικά δυνατούς που είχε πει αλλά παράλληλα, θα πρέπει να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές για να διορθωθούν και πράγματα αγωνιστικά.

Με βασικότερο, την αδυναμία του να δημιουργήσει η ΑΕΚ στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου. Το είδαμε να συμβαίνει στο Καραϊσκάκη όπου η Ένωση έκανε μιάμιση φάση, το είδαμε και στην Ηλιούπολη. Οι ποδοσφαιριστές, έμοιαζαν εγκλωβισμένοι σε ένα παράλληλο ποδόσφαιρο, χωρίς κάθετο παιχνίδι. Μια φλατ κατάσταση δίχως εντάσεις, χωρίς ιδέες, χωρίς πρωτοβουλίες χωρίς αυτοματισμούς. Πέρασαν δύο 90λεπτα, ξαναλέω διαφορετικού τύπου και απαιτήσεων, και αν σε ρωτήσει κάποιος: «θυμάσαι κάποια φάση που να είδες και να είπες: ναι, αυτό είναι δουλεμένο στην προπόνηση», απαντάς προφανώς όχι. Διότι, δεν υπάρχει. Είναι σημαντικό ζήτημα αυτό και γίνεται σημαντικότερο διότι μπορεί πράγματι η ΑΕΚ να υστερεί σε κάποιες θέσεις και να έχει αδυναμίες στο ρόστερ της, όμως αν μη τι άλλο η ποιότητα της στο χτίσιμο των επιθέσεων με παίκτες όπως οι: Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα θα έπρεπε να είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα απ’ αυτά που βλέπουμε τελευταία.

Σε κάθε περίπτωση ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται μαζί με τους ποδοσφαιριστές να βρει λύσεις και να δει τι ακριβώς φταίει καθώς η σεζόν συνεχίζεται με ένα σερί απαιτητικών αγώνων. Η ΑΕΚ έχει να αντιμετωπίσει μέχρι τη διακοπή Παναιτωλικό, Σάμροκ Ρόβερς, ΟΦΗ όπου θέλει οπωσδήποτε τρεις νίκες έχοντας να διαχειριστεί μάλιστα και απουσίες σημαντικές, με βασικότερη αυτή του Νίκλας Ελίασον που θα λείψει 4-6 εβδομάδες και είναι ο μόνος καθαρόαιμος δεξιός εξτρέμ καθώς, η χρησιμοποίηση εκεί των Κοϊτά, Κουτέσα και Καλοσκάμη θα γίνει κατά συνθήκη. Το λογικό θα είναι, δε, η ΑΕΚ να ψάχνεται ήδη εν όψει Γενάρη για έναν ποδοσφαιριστή υψηλής ποιότητας, που θα καλύπτει τον Ελίασον όταν αυτός δεν θα είναι διαθέσιμος. Πέραν προφανώς όλων των άλλων περιπτώσεων που χρειάζεται στον τομέα της ενίσχυσης…