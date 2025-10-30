Γιάρεμτσουκ Vs Ελ Καμπί & Ταρέμι – Το παρασκήνιο της «ερυθρόλευκης» επίθεσης

Ο Ουκρανός φορ του Ολυμπιακού άνοιξε λογαριασμό με τα δίχτυα την τρέχουσα σεζόν και το SDNA έχει το ρεπορτάζ για τον εσωτερικό συναγωνισμό στο Ρέντη.

Από την πρώτη στιγμή που πάτησε ξανά χορτάρι, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έδειξε διάθεση να αφήσει πίσω την ταλαιπωρία του τραυματισμού που αντιμετώπισε στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν και τον κράτησε στα…πιτς.

Στις προπονήσεις των τελευταίων εβδομάδων στο Ρέντη, μιλούν για έναν παίκτη που δουλεύει με ένταση, επικεντρωμένος όχι μόνο στο τελείωμα των φάσεων, αλλά στη συμμετοχή στο build-up, καθώς και στην πίεση του αντιπάλου μετά την απώλεια της μπάλας.

Το αποτέλεσμα της δουλειάς βγήκε στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο: δύο γκολ, με το δεύτερο μάλιστα να είναι…διαστημικό!

Ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρακολουθεί στενά την επανένταξη του Ουκρανού φορ στην αγωνιστική εξίσωση των «ερυθρόλευκων».

Ο έμπειρος κόουτς θεωρεί πως η σταθερή εικόνα του 29χρονου φορ στις προπονήσεις μπορεί να μεταφραστεί σε περισσότερες ευκαιρίες συμμμετοχής στην 11άδα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού βλέπει τον Γιάρεμτσουκ ως πολύτιμη εναλλακτική σε σχήματα με δύο επιθετικούς, ή ακόμα κι ως «φουνταριστό» σε παιχνίδια όπου απαιτείται υπομονή στην επίθεση.

«Όλοι οι καλοί χωράνε» λέει ο θυμόσοφος λαός και σε αυτό το μήκος κύματος εξέπεμψε στις δηλώσεις του ο Μεντιλίμπαρ μετά το 5-0 επί του Βόλου, σχολιάζοντας αναφορικά με την επιθετική τριπλέτα (Ελ Καμπί – Ταρέμι – Γιάρεμτσουκ) που έχει στο...οπλοστάσιο του.

«Είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Δεν έχει καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Το καλό όμως είναι ότι μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους μέσα στο παιχνίδι».

Ο εσωτερικός ανταγωνισμός είναι σαφής με επίκεντρο την επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού : Ταρέμι και Ελ Καμπί έχουν κερδίσει τον πρώτο λόγο του Μεντιλίμπαρ, αλλά ο Γιάρεμτσουκ προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά,τελική πάσα, κίνηση στο χώρο και ικανότητα να εκμεταλλεύεται τα κενά της άμυνας.

Στο Ρέντη, λένε πως ο Ουκρανός δουλεύει επίμονα για να βρει τον ιδανικό ρόλο του μέσα στο rotation, εκμεταλλευόμενος κάθε λεπτό που παίρνει στα ματς και ο εσωτερικός συναγωνισμός αναμένεται σκληρός.