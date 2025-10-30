Έκαναν δώρο στον Νέιρα για το ρεκόρ συμμετοχών οι συμπαίκτες του

Οι παίκτες της Κρητικής ομάδας έκαναν ένα δώρο στον Χουάν Νέιρα, αφού είναι πλέον ο πρώτος σε συμμετοχές ξένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Χουάν Νέιρα γράφει την δική του ιστορία με τη φανέλα του ΟΦΗ. Ο Αργεντινός χαφ πριν από 1,5 μήνα έφτασε σε ένα σπουδαίο επίτευγμα, αφού προσπέρασε τον Αλεχάντρο Ίσις και έγινε ο ξένος με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του Ομίλου.

Οι συμπαίκτες του του έκαναν ένα ξεχωριστό δώρο, το οποίο είναι ένα βραβείο σε μορφή της φανέλας του Χουάν Νέιρα και γράφει: «1ος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία του ΟΦΗ, συγχαρητήρια Χουάν» με την παράδοση να γίνεται από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που αγωνίζομαι εδώ. Θα προσπαθήσω να παίξω σε πιο πολλά παιχνίδια και σε πολλές ακόμα νίκες», είπε στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια ο Νέιρα.