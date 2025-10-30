ΟΦΗ: Ξέμεινε από αριστερά μπακ ενόψει Τρίπολης

Πρόβλημα στο αριστερό άκρο της άμυνας για τον ΟΦΗ ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.

Τόσο ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, όσο και ο Κέβιν Λέουις έχουν τεθεί νοκ άουτ για τον δευτεριάτικο αγώνα στην Τρίπολη.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ ταλαιπωρείται από τις γνωστές ενοχλήσεις στους κοιλιακούς και γι' αυτό σήμερα (30/10) ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, ενώ ο δεύτερος προπονήθηκε μόνος του λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού του.

Τουλάχιστον δεν είχε κάτι σοβαρό ο Μάρκο Ράκονιατς που προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται για το παιχνίδι με τον Αστέρα, ενώ ο Μπόρχα Γκονζάλεθ συνεχίζει τη θεραπεία του.

Η επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (31/10).