Λορέντσο Λεπόρε στο SDNA: «Ο Βολιάκο είναι αθόρυβος, αλλά σταθερός αμυντικός που προσφέρει σιγουριά στον ΠΑΟΚ»

Το SDNA πήρε… πάσα απ’ την 90λεπτη συμμετοχή του Αλεσάντρο Βολιάκο στο ματς Κυπέλλου με την ΑΕΛ και εξασφάλισε το αγωνιστικό report για τον 27χρονο Ιταλό στόπερ από τον δημοσιογράφο, Λορέντσο Λεπόρε, ο οποίος έχει παρακολουθήσει στενά τη διαδρομή του στα γήπεδα της Serie A - Serie B.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο πήρε φανέλα βασικού στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, κερδίζοντας την ευκαιρία να δείξει πράγματα στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η παρουσία του 27χρονου Ιταλού στόπερ (δανεικός από την Τζένοα) στο αρχικό σχήμα και η 90λεπτη παρουσία με τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά, έδωσε μια καλή…πάσα στο SDNA να επικοινωνήσει με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Λορέντσο Λεπόρε ((Spaceviola.com – SportΙtalia Tv - balkanssports.com) που παρακολούθησε στενά την πορεία του στα γήπεδα της Serie A - Serie B και σκιαγραφεί το προφίλ του.

«Σταθερός, πειθαρχημένος, με σωστή τοποθέτηση»

Ο Λεπόρε περιγράφει τον Βολιάκο ως «ποδοσφαιριστή με γερά θεμέλια και αξιόπιστη παρουσία στην άμυνα. Διαθέτει πολύ καλή αίσθηση χώρου, σωστό positioning και αποτελεσματικότητα στις εναέριες μονομαχίες. Δεν θα ρισκάρει ποτέ χωρίς λόγο.Παίζει απλά, καθαρά, με πειθαρχία στις μεταβιβάσεις του και ψυχραιμία όταν έχει την μπάλα στα πόδια».

Περιορισμένος επιθετικά, αλλά σταθερός αμυντικά

Ο Ιταλός ρεπόρτερ σημειώνει πως «ο Βολιάκο δεν είναι στόπερ που θα κουβαλήσει τη μπάλα ή θα επιχειρήσει να χτίσει από πίσω.

Αντίθετα, η συνεισφορά του έγκειται στο να κρατά την αμυντική ισορροπία και να εξασφαλίζει σταθερότητα σε φάσεις κατοχής. Δεν είναι ο παίκτης των ρίσκων, αλλά αυτός που θα φροντίσει η ομάδα του να μη χάσει ποτέ τη δομή της».

Οι αριθμοί στην Ιταλία

«Τα στατιστικά του στη Serie A 2024/25 ήταν 1,34 τάκλιν και 0,82 κοψίματα ανά 90 λεπτά. 2,98 απομακρύνσεις και 1,19 αποκρούσεις σουτ ανά 90’. 46% επιτυχία σε 82 μονομαχίες εδάφους, με μέσο όρο 3,4 νικημένες ανά αγώνα.

«Σπάνια χάνει το μαρκάρισμά του, έχει καλό χρονισμό και σωστό διάβασμα των φάσεων», εξηγεί ο Ιταλός ρεπόρτερ, προσθέτοντας ότι «μπορεί να μην είναι ο πιο δυνατός σωματικά, αλλά δύσκολα τον περνούν στο ένας εναντίον ενός».

«Ώριμος και τακτικά έξυπνος αμυντικός»

Η εμπειρία του Βολιάκο τόσο στη Serie A όσο και στη Serie B του έχει χαρίσει, σύμφωνα με τον Λεπόρε... «ποδοσφαιρική ωριμότητα και ανθεκτικότητα. Ξέρει να κρατά την άμυνα οργανωμένη χωρίς υπερβολές. Δεν θα κάνει το θεαματικό, αλλά θα είναι πάντα εκεί που πρέπει. Είναι ο τύπος του αμυντικού που εμπνέει εμπιστοσύνη με τη συνέπειά του».

Το «πακέτο» που ταιριάζει στον Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκτιμά ποδοσφαιριστές με συνέπεια, τακτική πειθαρχία και αυτοέλεγχο, χαρακτηριστικά που περιγράφουν απόλυτα τον Βολιάκο σύμφωνα με τον Λορέντσο Λεπόρε: «ο Αλεσάντρο είναι ο κλασικός ΄ήσυχος επαγγελματίας΄, δεν τραβάει τα φώτα, αλλά χτίζει σιγουριά γύρω του. Είναι ο τύπος του αμυντικού που κάθε προπονητής θέλει στην ομάδα του».