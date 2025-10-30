«Όχι» της Σαουδικής Αραβίας σε αίτημα του Μέσι

Η Σαουδική Αραβία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσελκύσει τον Λιονέλ Μέσι στη Saudi Pro League, μάταια όμως, καθώς ο Αργεντινός προτίμησε να παίξει στην Major League Soccer των ΗΠΑ και την Ίντερ Μαϊάμι.

Ωστόσο, ο Μέσι φέρεται να ήθελε να μεταβεί στη χώρα της Μέσης Ανατολής το 2026. Όχι για να παίξει στο πρωτάθλημα αλλά για να προετοιμαστεί κατά τη διάρκεια της διακοπής της βορειοαμερικανικής λίγκας.

Αυτή η πληροφορία αποκαλύφθηκε από έναν Σαουδάραβα αξιωματούχο, τα σχόλια του οποίου αναφέρθηκαν από την γαλλική εφημερίδα L'Équipe.

«Η ομάδα του Μέσι επικοινώνησε μαζί μου κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το περασμένο καλοκαίρι. Ήθελε να παίξει στη Σαουδική Αραβία κατά τη διάρκεια της τετράμηνης διακοπής του αμερικανικού πρωταθλήματος, για να προετοιμαστεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026», δήλωσε ο Αμπντάλα Χαμάντ, γενικός διευθυντής της Ακαδημίας Mahd για την ανάπτυξη ταλέντων.

«Υπέβαλα την πρόταση στον υπουργό, αλλά αρνήθηκε να επιτρέψει στον Μέσι να έρθει μόνο για τέσσερις μήνες και το θέμα έκλεισε. Είπε ότι το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας δεν είναι προπονητικό στρατόπεδο».