Παναθηναϊκός: Μέρος του προγράμματος ο Πελίστρι

Ο Φακούντο Πελίστρι ανεβάζει ρυθμούς κι έβγαλε μέρος του σημερινού προγράμματος της προπόνησης.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε μικρό χώρο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Φακούντο Πελίστρι.

Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Μπακασέτας, Ντέσερς, Μπόκος, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Καλάμπρια (θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο), Σάντσες (θα υποβληθεί σε μαγνητική για να εκτιμηθεί ο τραυματισμός του)».