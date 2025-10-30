Ρεάλ Μαδρίτης και Α22 θα διεκδικήσουν αποζημίωση 4,5 δισ. ευρώ από την UEFA

Ποσό «μαμούθ» θα διεκδικήσουν ως αποζημίωση από την UEFA η Ρεάλ Μαδρίτης και η εταιρεία Α22 Sports Management, αξιοποιώντας την απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Μαδρίτης.

Αυτό έκρινε ότι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της και παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμποδίζοντας τη δημιουργία της European Super League. Ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι απαιτήσεις της «βασίλισσας», που είχε πρωτοστατήσει στο εν λόγω εγχείρημα το 2021, και της εταιρείας που έχει αναλάβει την προώθηση του project, θα ανέλθουν στο ιλιγγιώδες ποσό των 4,5 δισ. ευρώ, κάτι που επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγή που γνωρίζει τα δεδομένα της υπόθεσης.

Η UEFA δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο, σε προηγούμενη θέση της, πάντως, έχει υποστηρίξει ότι η απόφαση του Δικαστηρίου αφορά τους κανονισμούς που ίσχυαν το 2021, όταν εμφανίστηκε το σχέδιο της European Super League. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι οι κανονισμοί αυτοί τροποποιήθηκαν το 2022 και έχουν τεθεί σε εφαρμογή με τη νέα μορφή τους από το 2024.