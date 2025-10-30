Παύλος Τσιότας: Δεξί μπακ με... νούμερα φορ - Η φετινή «αποκάλυψη» του Κυπελλούχου ΠΑΟΚ!

Ο Παύλος Τσιότας εξελίσσεται στη φετινή «αποκάλυψη» της Κυπελλούχου Κ19 του ΠΑΟΚ, όντας ο πρώτος σκόρερ με πέντε τέρματα, παρότι αγωνίζεται ως δεξί μπακ.

Οι Κυπελλούχοι του Πέτρου Τσιαπακίδη ξεκίνησαν -ως είθισται- με το πόδι πατημένο στο... γκάζι, μετρώντας πέντε νίκες και μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα και ένα μεγάλο «διπλό» στην Ισλανδία επί της Ακουρέιρι με 0-2.

Μπορεί η επίθεση του ΠΑΟΚ να έχει αρκετά «βαριά» ονόματα για τη Super League K19, με τον Βαγγέλη Γραββάνη να έρχεται από την ΑΕΛ και τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη να «προάγεται» από την Κ17, όμως ο πρώτος «ασπρόμαυρος» σκόρερ είναι ο δεξιός μπακ, Παύλος Τσιότας.

Η φετινή «αποκάλυψη» της ομάδας του Πέτρου Τσιαπακίδη, με τον 18χρονο πλάγιο μπακ να μετράει αισίως πέντε γκολ στις έξι πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, έχοντας βρει δίχτυα στα τέσσερα από τα έξι παιχνίδια.

Βρίσκεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη Θεσσαλονίκη και τις «ασπρόμαυρες» ακαδημίες, όντας «προϊόν» της ακαδημίας Τigers Ιωαννίνων, από την οποία ήρθε στον ΠΑΟΚ το 2021.

Ένας φουλ επιθετικός μπακ, ο οποίος αρέσκεται να είναι συνεχώς στην αντίπαλη περιοχή, κάτι το οποίο έχει δουλέψει ο Πέτρος Τσιαπακίδης με κάποιον χαφ - τις περισσότερες φορές ο Γκιόκα- να μετατοπίζεται στη ροή του αγώνα σε δεξί μπακ, «καλύπτοντας» τον συμπαίκτη του, με τον ΠΑΟΚ να αποκτά αυτόματα υπεραριθμία.

Το απόλυτο με 7/7 συμμετοχές μετράει τη φετινή σεζόν ο 18χρονος αμυντικός, όντας εκ των βασικών «γραναζιών» των Κυπελλούχων, συνθέτοντας μία εξαιρετική αμυντική γραμμή μαζί με τους Ντούνγκα-Τσίτσκα αλλά και τον τερματοφύλακα Μπελερή, τρεις ακόμα παίκτες που έχουν απουσιάσει από την «ασπρόμαυρη» ενδεκάδα.

Ανήκει στη γενιά της πρωταθλήτριας Κ17 (γενιά 2007), αλλά και πρόσφατα Κυπελλούχου Κ19, μετρώντας συνολικά 12 γκολ και 7 ασίστ σε πάνω από 50 συμμετοχές με τις «ασπρόμαυρες» ακαδημίες.

