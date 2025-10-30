ΠΑΟΚ με... πέντε Έλληνες παίκτες στη σύνθεσή του!

Μετά τη Λιλ, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε έντονο ελληνικό στοιχείο και στην αναμέτρηση Κυπέλλου Ελλάδος Betsson κόντρα στην ΑΕΛ, ξεκινώντας το παιχνίδι με τέσσερις Έλληνες παίκτες στη βασική του ενδεκάδα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τις αλλαγές να μπαίνουν στην εξίσωση, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στους πέντε.

Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ εξελίχθηκε σε μία εύκολη «υπόθεση» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος είδε όχι μόνο την ομάδα να υπερέχει στο γήπεδο, αλλά και νέα πρόσωπα να εντάσσονται στο ενεργό rotation.

Ο Ρουμάνος τεχνικός παρακολουθεί με ικανοποίηση την προσαρμογή των δύο Ιταλών, Μπιάνκο και Βολιάκο, στις απαιτήσεις και στη νοοτροπία που θέλει να εμφυσήσει στην ομάδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον 22χρονο μέσο Αλεσάντρο, τονίζοντας ότι «φτάνει σε επίπεδο να θεωρείται βασικός», επισημαίνοντας πως «είναι σε πολύ καλό δρόμο».

Το πρώτο του γκολ με τα «ασπρόμαυρα» πέτυχε και ο Λούκα Ιβανούσετς, ένα γκολ που χρειαζόταν για να νιώσει πλήρης μετά από μία αρχική περίοδο προσαρμογής. Ο Κροάτης επιθετικός θέλει να δείξει το καλό του πρόσωπο για να μπει ακόμη πιο δυνατό στο βασικό κομμάτι της ομάδας και στα πλάνα του Λουτσέσκου.

Ένα από τα σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η διαχείριση του rotation. Στο 60ο λεπτό, με το σκορ να έχει διαμορφωθεί από νωρίς στο 4-0, με το ματς να έχει πάρει το δρόμο του, ο Ρουμάνος προχώρησε σε αλλαγές, δίνοντας πολύτιμο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν ενεργό ρόλο.

Στην ενδεκάδα που ολοκλήρωσε τον αγώνα, μόνο τέσσερις από τους έντεκα ήταν από την πρώτη 16άδα των παικτών με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Παίκτες όπως οι Ζίβκοβιτς, Κεντζιόρα, Παβλένκα, Οζντόεφ, Καμαρά και Γιακουμάκης δεν αγωνίστηκαν καθόλου, ενώ οι Μεϊτέ και Κωνσταντέλιας βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο για 60 λεπτά.

Το ελληνικό στοιχείο του ΠΑΟΚ

Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία του αγώνα με την ΑΕΛ ήταν η έντονη παρουσία Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την αναμέτρηση με τέσσερις Έλληνες στη βασική του ενδεκάδα – Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Κωνσταντέλιας και Μύθου – και, με τις αλλαγές των Θυμιάνη και Μπέρδου, ο αριθμός αυτός ανέβηκε στους πέντε, προσδίδοντας στο παιχνίδι μια ιδιαίτερη ελληνική «πινελιά».

Ο Ανέστης Μύθου, μάλιστα, πέτυχε το πρώτο του γκολ σε επίσημο αγώνα με την ανδρική ομάδα, λίγα 24ωρα μετά το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ Β απέναντι στον Ηρακλή. Ο 17χρονος Δημήτρης Μπέρδος πραγματοποίησε τη δεύτερη συμμετοχή του μετά τον αγώνα στη Λιβαδειά, με το ντεμπούτο του στην Τούμπα να αποτελεί προσωπικό όνειρο, όπως και όλων των παικτών των ακαδημιών. Όπως δήλωσε ο νεαρός: «Ήταν το όνειρό μου να αγωνιστώ στην Τούμπα», παίζοντας για λίγα λεπτά μαζί με τον Μύθου, με τον οποίο ανδρώθηκαν μαζί στις ακαδημίες του Δικεφάλου.

Στα θετικά του αγώνα ήταν και η επιστροφή του Κωνσταντίνου Θυμιάνη, ο οποίος αγωνίστηκε για περίπου 30 λεπτά, με τον Ρουμάνο τεχνικό να «ανοίγει» το rotation των 27 παικτών, δίνοντας χρόνο σε όλους.

Και στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λιλ, η ομάδα του Δικεφάλου ξεκίνησε με τρεις Έλληνες στη βασική ενδεκάδα – Τσιφτσής, Μιχαηλίδης και Κωνσταντέλιας – και με την είσοδο των Γιακουμάκη και Πέλκα, ο αριθμός των Ελλήνων στο γήπεδο ανέβηκε στους πέντε από τους έντεκα, φτάνοντας σχεδόν στο μισό της σύνθεσης.

