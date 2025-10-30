Αμορίμ: «Δεν φοβάμαι για τη δουλειά μου – φοβάμαι μόνο να μη χάσω παιχνίδια»

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μιλά για την πίεση, τα αποτελέσματα και την επιθυμία του να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρχίζει ξανά να χαμογελά. Με τρεις διαδοχικές νίκες απέναντι σε Σάντερλαντ, Λίβερπουλ και Μπράιτον, η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ ανέβηκε από τη 14η στην έκτη θέση της Premier League, βελτιώνοντας θεαματικά το κλίμα στο «Όλντ Τράφορντ».

Σε συνέντευξή του στο podcast One on One, ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε με ειλικρίνεια για το μέλλον του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων», ξεκαθαρίζοντας ότι η πίεση δεν τον τρομάζει: «Σε ένα μήνα, όλα άλλαξαν. Η στήριξη του Τζιμ Ράτκλιφ βοήθησε, αλλά ακόμη κι αν δεν υπήρχε, δεν θα φοβόμουν μήπως χάσω τη δουλειά μου. Αυτό δεν αλλάζει τη ζωή μου. Ο μόνος μου φόβος είναι να μην κερδίζω παιχνίδια – αυτό πονάει πραγματικά. Εκεί είναι όλη η προσοχή μου».

Ο Αμορίμ εξήγησε πως η μοναδική του έγνοια είναι να δει τη Γιουνάιτεντ να επιστρέφει στο υψηλότερο επίπεδο: «Θέλω να βοηθήσω τον σύλλογο να ξαναγίνει πρωταγωνιστής. Δεν θα πάρω ποτέ αποφάσεις για να “σώσω” εμένα, αν δεν είναι προς το συμφέρον της ομάδας. Το έχω αποδείξει ήδη. Το σημαντικό είναι να φέρουμε ξανά τίτλους στο Μάντσεστερ».

❤️🇾🇪 Since October 30, 1937, which is 88 years ago today, Manchester United has had at least one academy player on every matchday squad.



🗣️ Amorim: “I don’t want to be the guy to break that record, or that idea”. #MUFC pic.twitter.com/gLN9pcnK3s — Ajibola (@Ajibola1261968) October 30, 2025

Ο 39χρονος τεχνικός, που έχει φέρει νέο αέρα στο παιχνίδι της ομάδας, δεν κρύβει τις μεγάλες του φιλοδοξίες: «Όταν λέω τίτλους, εννοώ Premier League και Champions League. Θέλω να είμαι μέρος αυτής της επιτυχίας. Δεν με νοιάζει πόσο θα κρατήσει η πορεία, αλλά δεν θέλω να φύγω από τη Γιουνάιτεντ χωρίς να έχω κερδίσει. Αυτό είναι που με κρατά ζωντανό».

Η Γιουνάιτεντ φαίνεται να βρίσκει σταδιακά τον ρυθμό της, και ο Αμορίμ, με αυτοπεποίθηση και πίστη στο πρότζεκτ του, δείχνει αποφασισμένος να τη φέρει ξανά στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.