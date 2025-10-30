Ασταμάτητη Μπάγερν: Έσπασε ρεκόρ 32 ετών και γράφει νέα ιστορία

Οι Βαυαροί μετρούν 14 συνεχόμενες νίκες, ξεπερνώντας το μυθικό ρεκόρ της Μίλαν του Καπέλο από τη σεζόν 1992/93.

Η Μπάγερν Μονάχου δεν έχει φρένο! Με τη νίκη της 4-1 επί της Κολωνίας για τον γύρο των «32» του Κυπέλλου Γερμανίας, η ομάδα του Βίνσεντ Κομπανί πέτυχε την 14η διαδοχική επικράτησή της στη σεζόν, σπάζοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε 32 ολόκληρα χρόνια.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στη Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο, η οποία το 1992/93 είχε φτάσει στις 13 σερί νίκες. Οι Βαυαροί, με τη φόρμα που διανύουν, δείχνουν ικανοί να θέσουν νέα, απλησίαστα στάνταρ.

With their fourteenth (!) win in a row, Bayern are now the record holders for the best start to a season by a top-five league side ever, surpassing Milan’s record of 13, which they had… pic.twitter.com/JNHzR0bDjl — 433 (@433) October 29, 2025

Ο Χάρι Κέιν ήταν για ακόμη μια φορά πρωταγωνιστής, σκοράροντας δύο φορές (38’, 64’) και φτάνοντας τα 22 γκολ στη σεζόν. Οι Λουίς Ντίαζ (36’) και Μίκαελ Ολίσε (72’) συμπλήρωσαν το παζλ των σκόρερ, ανατρέποντας το προσωρινό προβάδισμα της Κολωνίας από το γκολ του Ράγκναρ Άτσε στο 31’.

Η Μπάγερν έχει ξεκινήσει τη σεζόν με εντυπωσιακά στατιστικά:

51 γκολ σε 14 αγώνες (μέσος όρος 3,64 ανά ματς )

Μόλις 10 γκολ παθητικό

6 clean sheets

Παρά το γεγονός ότι οι Βαυαροί δεν έχουν φτάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου από την κατάκτηση του τίτλου το 2020, η φετινή πορεία δείχνει πως η δίψα για τρόπαια παραμένει ίδια.

«Σε κάποιες φάσεις ήμασταν αργοί, αλλά κάθε φορά που ανεβάζαμε ρυθμό, γινόμασταν επικίνδυνοι», δήλωσε ο Κομπανί μετά τη λήξη. «Το σημαντικό είναι να παραμείνουμε ενωμένοι και να αξιοποιήσουμε όλους τους παίκτες, καθώς επιστρέφουν και άλλοι από τραυματισμούς».

Η Μπάγερν συνεχίζει την πορεία της το Σάββατο (1/11) απέναντι στη Λεβερκούζεν, έχοντας στόχο να παρατείνει το αήττητο και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δυναστεία της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.