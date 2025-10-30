Προειδοποίηση της Λιντς προς την Μπαρτσελόνα για τον Ραφίνια!

Οι Άγγλοι απειλούν με προσφυγή αν οι Καταλανοί δεν εξοφλήσουν την οφειλή των 41,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου άσου.

Η Μπαρτσελόνα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με νέα οικονομική περιπέτεια, καθώς η Λιντς έχει ενημερώσει επίσημα τους Καταλανούς πως προτίθεται να κινηθεί νομικά, αν δεν εξοφληθεί άμεσα η οφειλή για τον Ραφίνια.

Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης Λαπόρτα να βελτιώσει την οικονομική εικόνα του συλλόγου, τα χρέη από προηγούμενες μεταγραφές εξακολουθούν να βαραίνουν τη «Μπάρτσα».

Σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα talkSPORT, η Μπαρτσελόνα οφείλει συνολικά περίπου 147 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορες ομάδες, με τη Λιντς να περιμένει ακόμα 41,5 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του Ραφίνια, που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2022.

Αν οι «μπλαουγκράνα» δεν τακτοποιήσουν σύντομα το συγκεκριμένο ποσό, οι «παγώνες» σκοπεύουν να καταθέσουν επίσημη προσφυγή, βάζοντας νέα πίεση στη διοίκηση των Καταλανών.