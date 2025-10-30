Πανιώνιος: Μια αγωνιστική κεκλεισμένων από τη ΔΕΑΒ

Χωρίς κόσμο θα υποδεχτεί ο Πανιώνιος τον Ολυμπιακό Β, καθώς η ΔΕΑΒ του επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων τω θυρών για κροτίδες και μπουκάλια που έπεσαν στο ματς με την Καλαμάτα.

Αναλυτικά:

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών,

β) τις σχετικές Εκθέσεις των Παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής (Super League 2) και της ΔΕΑΒ,

γ) το Φύλλο Αγώνα,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, στις 26/10/2025 στο Στάδιο Ν. Σμύρνης, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας πυροδότησαν και έρριψαν εντός της κερκίδας δύο (2) κροτίδες και τρία (3) πλαστικά μπουκάλια έμφορτα ύδατος προς τον Βοηθό Διαιτητή και τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 43/2025 Πράξη της, στην ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών.

Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν.5224/2025.