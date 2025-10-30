Κικιάνης: Το νέο μεγάλο στοίχημα του αυστραλιανού ποδοσφαίρου με καταγωγή από την Ελλάδα!

Μόλις στα 20 του χρόνια, ο διεθνής στόπερ της U20 της Αυστραλίας, Παναγιώτης Κικιάνης, υπέγραψε το πρώτο πενταετές συμβόλαιο στην ιστορία της A-League! To SDNA εξηγεί γιατί ο ελληνικής καταγωγής σέντερ μπακ θεωρείται από τις μεγαλύτερες ελπίδες του ποδοσφαίρου της χώρας!

Ο Κικιάνης, ξεκίνησε ήδη βασικός και στα δύο πρώτα παιχνίδια της Αντέλαιντ Γιουνάιτεντ στην A-League, δείχνοντας από νωρίς τη δυναμική του. Πέρυσι κατέγραψε 32 συμμετοχές και 3 γκολ, ενώ λογίζεται ως ένας από τους αρχηγούς της ομάδας του παρά το νεαρό της ηλικίας του!



Ο 20χρονος σέντερ μπακ τον Σεπτέμβριο του 2023 προήχθη στην πρώτη ομάδα του συλλόγου από την Αδελαϊδα, ολοκληρώνοντας τη σεζόν 2023/24 με πέντε συμμετοχές και ένα γκολ, το οποίο μάλιστα σημειώθηκε στις καθυστερήσεις απέναντι στην Περθ Γκλόρι.

Στις 4 Ιουλίου 2024 υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο με τον σύλλογο, το οποίο θα τον διατηρήσει στην Αντέλαιντ Γιουνάιτεντ έως το 2029. Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία, καθώς αποτελεί το πλέον μακροχρόνιο συμβόλαιο που έχει υπογραφεί ποτέ στην A-League!

Ο ίδιος δήλωσε: «Νιώθω απίστευτη χαρά και υπερηφάνεια που μου εμπιστεύτηκαν κάτι τόσο μεγάλο. Είναι τιμή να υπογράφω το πρώτο πενταετές συμβόλαιο στην ιστορία της A-League και το γεγονός ότι το πραγματοποιώ με την ομάδα της πόλης μου το κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό.



Από παιδί έβλεπα την Αντέιλαιντ Γιουνάιτεντ και ονειρευόμουν να παίξω εδώ. Θέλω να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά, να δίνω τα πάντα για το κλαμπ και να δικαιώσω αυτή την εμπιστοσύνη».

Ο πρώην τεχνικός του συλλόγου, Καρλ Βιρτ, είχε δηλώσει: «Είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο με τεράστιες δυνατότητες και έχει ήδη δείξει τι είναι ικανός να κάνει μέσα στο γήπεδο. Η αφοσίωση, το ταλέντο και η θετική του στάση τον καθιστούν αναπόσπαστο μέλος της ομάδας μας, παρά το νεαρό της ηλικίας του».

Το αγωνιστικό προφίλ του Κικιάνη

Κατά την διάρκεια της σεζόν 2024–25, ο Κικιάνης συμπεριλαμβάνονταν στους κορυφαίους παίκτες της Αντέλαιντ Γιουνάιτεντ σε πάσες, επιτυχημένες μεταβιβάσεις και 'clearances', επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να συνδυάζει αμυντική σταθερότητα με δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.



Οι ειδικοί του αυστραλιανού ποδοσφαίρου τον χαρακτηρίζουν ως «σύγχρονο κεντρικό αμυντικό», με χαρακτηριστικά που θυμίζουν ευρωπαϊκά πρότυπα.



Σωστές τοποθετήσεις, ισορροπία, ικανότητα στο «build-up» και γρήγορη κάλυψη χώρου. Παρότι δεν διαθέτει ιδιαίτερα ογκώδη σωματότυπο, ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση, την ταχύτητα και την ωριμότητα στο παιχνίδι του.

Ο Κικιάνης συνδυάζει ταχύτητα, ευκινησία και σωστή τεχνική, στοιχεία που τον διαφοροποιούν από τον παραδοσιακό «βαρύ» στόπερ. Αμυντικά, υπερέχει χάρη στην ικανότητά του να διαβάζει το παιχνίδι και να τοποθετείται σωστά, αφού βασίζεται περισσότερο στη σκέψη, την ταχύτητα και την αλλαγή κατεύθυνσης.

Με την μπάλα στα πόδια είναι ιδιαίτερα ικανός. Χρησιμοποιεί εξίσου καλά και τα δύο πόδια, γεγονός που του επιτρέπει να ξεκινά το παιχνίδι από την άμυνα με αυτοπεποίθηση.



Διαθέτει εξαιρετικό passing game, τόσο σε κοντινές όσο και σε προωθημένες μεταβιβάσεις και δεν διστάζει να επιχειρήσει ντρίπλες υπό πίεση, προσθέτοντας μια «μοντέρνα» διάσταση στο παιχνίδι του.



Δείτε τον Κικιάνη εν δράσει...