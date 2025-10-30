Πρόστιμο 15.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ στην ΑΕΛ - 10.000 ευρώ στον Ολυμπιακό

Η ΔΕΑΒ μοίρασε πρόστιμα σε ΑΕΛ Novibet και Ολυμπιακό για το μεταξύ τους παιχνίδι στο AEL FC Arena, στους γηπεδούχους για τη συμπλοκή οπαδών και στους Πειραιώτες για τις ζημιές στο γήπεδο.

Αναλυτικά:

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Η Επιτροπή

1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας,

β) σχετικό Έγγραφο του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας,

γ) σχετικό βιντεοληπτικό υλικό,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΕ ΑΕΛ – ΠΑΕ Ολυμπιακός, στις 18/10/2025 στο γήπεδο AEL FC ARENA, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1 2025/2026, έλαβε χώρα φαινόμενο βίας – συμπλοκή μεταξύ φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 31/2025 Απόφασή της διοικητικό πρόστιμο ύψους 15.000€ στην ΠΑΕ ΑΕΛ.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025.

2. Αφού έλαβε υπόψη της

την Έκθεση συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, από την οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΕ ΑΕΛ – ΠΑΕ Ολυμπιακός, στις 18/10/2025 στο γήπεδο AEL FC ARENA, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1 2025/2026, έλαβε χώρα φαινόμενο βίας και δη θραύση-καταστροφή εννέα (9) διαχωριστικών-προστατευτικών χωρισμάτων τύπου plexiglass, από φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 32/2025 Απόφασή της διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000€ στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025.