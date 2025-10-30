Η Παρί έχει... αντίπαλο - «Χαμός» στην κορυφή του πρωταθλήματος

Η Παρί Σεν Ζερμέν, που προηγείται με 21 βαθμούς στο εφετινό σαμπιονά, έχει μόλις δύο βαθμούς περισσότερους από την Λανς, που βρίσκεται στην έκτη θέση της Ligue 1.

Και αυτό το «φαινόμενο», δηλαδή τόσες πολλές ομάδες να... χωρίζονται από τόσοyς λίγους βαθμούς μετά από 10 αγωνιστικές είναι εξαιρετικά σπάνιο στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η Ligue 1 σπάνια ήταν τόσο αμφίρροπη μετά από δέκα αγωνιστικές. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Opta, οι πρώτες έξι ομάδες της κατάταξης... χωρίζονται από μόλις δύο βαθμούς μετά από 10 αγώνες, στην μικρότερη διαφορά σε αυτό το στάδιο της σεζόν από το 2010-2011 (σ.σ. διαφορά δύο βαθμών μετά από 15 αγώνες).

Τότε, η Μαρσέϊγ ήταν στην κορυφή του πρωταθλήματος, ακολουθούμενη από την Λιλ και την Μπρεστ, ενώ Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεν και Μονπελιέ συμπλήρωναν την πρώτη 6άδα. Και στο τέλος, η Λιλ κατέκτησε τον τίτλο με μία άνετη διαφορά οκτώ βαθμών από την Μαρσέιγ.