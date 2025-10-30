Η Παρί έχει... αντίπαλο - «Χαμός» στην κορυφή του πρωταθλήματος

Και αυτό το «φαινόμενο», δηλαδή τόσες πολλές ομάδες να... χωρίζονται από τόσοyς λίγους βαθμούς μετά από 10 αγωνιστικές είναι εξαιρετικά σπάνιο στο γαλλικό πρωτάθλημα.
Η Ligue 1 σπάνια ήταν τόσο αμφίρροπη μετά από δέκα αγωνιστικές. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Opta, οι πρώτες έξι ομάδες της κατάταξης... χωρίζονται από μόλις δύο βαθμούς μετά από 10 αγώνες, στην μικρότερη διαφορά σε αυτό το στάδιο της σεζόν από το 2010-2011 (σ.σ. διαφορά δύο βαθμών μετά από 15 αγώνες).
Τότε, η Μαρσέϊγ ήταν στην κορυφή του πρωταθλήματος, ακολουθούμενη από την Λιλ και την Μπρεστ, ενώ Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεν και Μονπελιέ συμπλήρωναν την πρώτη 6άδα. Και στο τέλος, η Λιλ κατέκτησε τον τίτλο με μία άνετη διαφορά οκτώ βαθμών από την Μαρσέιγ.