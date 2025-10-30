Από τη Λιλ, στην ΑΕΛ: 11 γκολ σε 3 ματς με 8 διαφορετικούς σκόρερ για τον ΠΑΟΚ!

Τρομακτικά αποτελεσματικός, ο ΠΑΟΚ μετρά στα τρία τελευταία παιχνίδια 11 γκολ σε 31 τελικές προσπάθειες και διάγει μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους, ακόμη κι αν κάνει διαχείριση δυνάμεων και προσώπων!

Ευρώπη, πρωτάθλημα, Κύπελλο. Ο ΠΑΟΚ «χτίζει» ένα σερί αήττητων αγώνων, παραμένει συνεπής και απόλυτα εύστοχος παρά την κούραση και τα non stop παιχνίδια και άκρως παραγωγικός ανεξάρτητα από τη σύνθεση των προσώπων...

Στη Λιλ χρειάστηκαν μόλις 8 τελικές προσπάθειες για να «αιφνιδιάσει» και να... αιχμαλωτίσει τους Γάλλους, δραπετεύοντας με ένα ιστορικό «διπλό» από το Pierre Mauroy. Το εντυπωσιακό είναι πως ο ΠΑΟΚ βρήκε 4 (!) γκολ, εκμεταλλευόμενος σχεδόν κάθε απειλή των παικτών του.

Απέναντι στον Βόλο, οι 9 τελικές, εκ των οποίων 3 εντός στόχου, επιβεβαίωσαν το μομέντουμ του ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι σπατάλησε ένα ημίχρονο προτού πατήσει «γκάζι» στην επανάληψη. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου χρειάστηκε χρόνο για να βρει ρυθμό, όμως όταν το έκανε, έδειξε ξανά άκρως αποτελεσματική.

Στον αγώνα με την ΑΕΛ, η εικόνα ήταν ακόμη πιο εμφατική. 14 τελικές, 10 στην εστία, στατιστικό που αποτυπώνει απόλυτη συγκέντρωση και αγωνιστική ωριμότητα. Ο ΠΑΟΚ «χρησιμοποίησε» μόλις 31 λεπτά αγώνα για να «ξεμπερδέψει» και στη συνέχεια ρίχνοντας το τέμπο στο β΄ημίχρονο, ο Λουτσέσκου μπόρεσε να ανοίξει ακόμη περισσότερο το rotation, δίνοντας ανάσες και χρόνο συμμετοχής σε νέα πρόσωπα.

Το εντυπωσιακό στα δύο αυτά παιχνίδια για Super League και Κύπελλο Betsson είναι η ικανότητα του προπονητή να διαχειρίζεται την κούραση και να δίνει ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση της ομάδας. Στον αγώνα με τον Βόλο, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε επτά συνολικές αλλαγές, ενώ στο παιχνίδι Κυπέλλου νέα πρόσωπα κλήθηκαν να δείξουν τι μπορούν να προσφέρουν στο σύνολο.

Προφανώς είναι δεδομένα που κάνουν ιδιαίτερα χαρούμενο τον Ραζβάν Λουτσέσκου, έχοντας στα χέρια του μία ομάδα που διατηρεί υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, είναι αποτελεσματική και ταυτόχρονα διαχειρίζεται έξυπνα τις δυνάμεις της, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία και κάθε παίκτη στο 100%.

8 διαφορετικοί σκόρερ στα 11 τελευταία γκολ!

Πίσω από τους αριθμούς, «κρύβεται» η πολυφωνία και στο σκοράρισμα. Μετά το ματς πρωταθλήματος κόντρα στον Βόλο, ο ΠΑΟΚ είχε να επιδείξει 11 διαφορετικούς σκόρερ σε 16 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, ικανός να απειλήσει από κάθε ζώνη του γηπέδου. Κάτι ακόμη αξιοσημείωτο είναι πως στα τελευταία τρία ματς των 11 τερμάτων, ο Δικέφαλος έχει καταγράψει 8 (!) διαφορετικούς σκόρερ, με τους Μύθου και Ιβανούσετς να μπαίνουν στο επιθετικό ρεπερτόριο των ασπρόμαυρων.

Το σημαντικότερο ωστόσο για τους Θεσσαλονικείς, βάση της αναλογίας τελικών και γκολ, είναι πως πλέον βγάζουν συνοχή και εκπέμπουν ψυχολογία ενός συνόλου που απολαμβάνει το παιχνίδι του και μεταφράζει την ανωτερότητα του σε ουσία.

«Ο αριθμός των ενεργών παικτών μεγαλώνει και με ικανοποιεί. Το έχω στο μυαλό μου για το επόμενο παιχνίδι. Σημαντικό πολύ είναι και ο παράγοντας της φρεσκάδας. Στα επόμενα παιχνίδια μπορεί να μειώσουμε το ρόστερ ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα. Η δυνατότητα... ανοίγματος του rotation μας δίνει αυτή τη φρεσκάδα. Είναι συνδυασμός φρεσκάδας και αυτοπεποίθησης», ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα ο Ραζβάν Λουτσέσκου, γνωρίζοντας πως στα δύο ματς το πλάνο του λειτούργησε με χειρουργική ακρίβεια.