Ο απόλυτος Οκτώβριος της Άρσεναλ: Ρεκόρ με έξι στα έξι και μηδέν παθητικό

Η Άρσεναλ… τρομάζει με τις επιδόσεις της σε όλες τις διοργανώσεις.

Εντυπωσιακά έχει ξεκινήσει τη σεζόν η Άρσεναλ, καθώς οδηγεί την κούρσα στην Premier League, ενώ έχει κάνει και το 3 στα 3 στη League Phase του Champions League. Παράλληλα, προχωρά και στο Carabao Cup και γενικά η ομάδα του Αρτέτα αποδίδει ωραίο και αποτελεσματικό ποδόσφαιρο.

Τον Οκτώβριο οι «κανονιέρηδες» πέτυχαν μια μοναδική επίδοση, καθώς έγιναν η πρώτη τοπ αγγλική ομάδα που σε έναν μήνα έδωσε έξι παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις, τα κέρδισε όλα και δεν δέχτηκε γκολ!

Γιατί μπορεί η Άρσεναλ φέτος να έχει αξιόπιστες λύσεις στην επίθεση, αλλά αμυντικά σπάει ρεκόρ, με τον Ράγια να είναι… κέρβερος κάτω από τα δοκάρια.

Είναι χαρακτηριστικό πως η ομάδα του Αρτέτα έχει δεχτεί μόλις τρία γκολ στην Premier League και κανένα στο Champions League!