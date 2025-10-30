Σλοτ: «Όταν χάνεις έξι από τα επτά ματς, η πίεση μεγαλώνει»

Ο Άρνε Σλοτ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του και παραδέχτηκε ότι αισθάνεται έντονη πίεση μετά τη νέα ήττα της Λίβερπουλ, αυτή τη φορά από την Κρίσταλ Πάλας, που οδήγησε στον αποκλεισμό από το Carabao Cup.

Η Λίβερπουλ διένυσε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της εποχής Σλοτ, γνωρίζοντας την έκτη ήττα της στα τελευταία επτά παιχνίδια. Το βαρύ 3-0 μέσα στο Άνφιλντ από την Κρίσταλ Πάλας έφερε γκρίνια και ερωτήματα για τη διαχείριση του ρόστερ από τον Ολλανδό τεχνικό.

Μετά το ματς, ο Σλοτ προσπάθησε να εξηγήσει τις επιλογές του, κάνοντας λόγο για ροτέισον και περιορισμένες λύσεις. «Είναι πάντα απογοητευτικό να χάνεις, ειδικά όταν αυτό σημαίνει αποκλεισμό. Έκανα την ίδια επιλογή πέρυσι — να δώσω χρόνο σε νεότερους παίκτες. Η Σίτι έπαιξε χωρίς βασικούς, αλλά φαινόταν δυνατή. Εμείς, μετά από δύο αλλαγές, είχαμε έξι εφήβους στο γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🚨 Arne Slot: “I saw Manchester City's starting eleven and they didn't have one starter from the weekend but it felt like their best team”.



"That is a bit of an insight. Chelsea can bring Estevao in… then after I made two substitutions tonight, we had six teenagers".

Στη συνέχεια, αναγνώρισε ότι η Λίβερπουλ περνάει δύσκολες στιγμές: «Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τις έξι ήττες στα επτά ματς, αλλά κανένας δεν αποτελεί δικαιολογία. Είναι υπερβολικό για έναν σύλλογο όπως η Λίβερπουλ. Παίξαμε τρία παιχνίδια μέσα σε επτά ημέρες και είδα μια ομάδα κουρασμένη, χωρίς φρεσκάδα».

Ο Ολλανδός τεχνικός στάθηκε και στα προβλήματα τραυματισμών: «Έχουμε μόλις 15-16 διαθέσιμους παίκτες. Ο σύλλογος παραδοσιακά χρησιμοποιεί τη διοργάνωση αυτή για να δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς. Ήταν η σωστή επιλογή και δεν το μετανιώνω, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην πίεση που βιώνει: «Όταν έχεις χάσει έξι από τα επτά τελευταία παιχνίδια, η πίεση είναι δεδομένη. Στη Λίβερπουλ η πίεση υπάρχει πάντα — δεν νομίζω πως έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα μετά από αυτή την ήττα»