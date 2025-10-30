Σλοτ: «Όταν χάνεις έξι από τα επτά ματς, η πίεση μεγαλώνει»

Η Λίβερπουλ διένυσε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της εποχής Σλοτ, γνωρίζοντας την έκτη ήττα της στα τελευταία επτά παιχνίδια. Το βαρύ 3-0 μέσα στο Άνφιλντ από την Κρίσταλ Πάλας έφερε γκρίνια και ερωτήματα για τη διαχείριση του ρόστερ από τον Ολλανδό τεχνικό.
Μετά το ματς, ο Σλοτ προσπάθησε να εξηγήσει τις επιλογές του, κάνοντας λόγο για ροτέισον και περιορισμένες λύσεις. «Είναι πάντα απογοητευτικό να χάνεις, ειδικά όταν αυτό σημαίνει αποκλεισμό. Έκανα την ίδια επιλογή πέρυσι — να δώσω χρόνο σε νεότερους παίκτες. Η Σίτι έπαιξε χωρίς βασικούς, αλλά φαινόταν δυνατή. Εμείς, μετά από δύο αλλαγές, είχαμε έξι εφήβους στο γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναγνώρισε ότι η Λίβερπουλ περνάει δύσκολες στιγμές: «Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τις έξι ήττες στα επτά ματς, αλλά κανένας δεν αποτελεί δικαιολογία. Είναι υπερβολικό για έναν σύλλογο όπως η Λίβερπουλ. Παίξαμε τρία παιχνίδια μέσα σε επτά ημέρες και είδα μια ομάδα κουρασμένη, χωρίς φρεσκάδα».
Ο Ολλανδός τεχνικός στάθηκε και στα προβλήματα τραυματισμών: «Έχουμε μόλις 15-16 διαθέσιμους παίκτες. Ο σύλλογος παραδοσιακά χρησιμοποιεί τη διοργάνωση αυτή για να δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς. Ήταν η σωστή επιλογή και δεν το μετανιώνω, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό».
Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην πίεση που βιώνει: «Όταν έχεις χάσει έξι από τα επτά τελευταία παιχνίδια, η πίεση είναι δεδομένη. Στη Λίβερπουλ η πίεση υπάρχει πάντα — δεν νομίζω πως έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα μετά από αυτή την ήττα»
