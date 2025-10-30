Η Μπαρτσελόνα εξετάζει τον Όσιμεν ως πιθανό... διάδοχο του Λεβαντόφσκι

Η Μπαρτσελόνα έχει στραμμένο το βλέμμα της στον Βίκτορ Όσιμεν, τον οποίο θεωρεί ιδανικό υποψήφιο για να διαδεχθεί τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν ήδη αρχίσει να χαρτογραφούν το μέλλον της επιθετικής τους γραμμής, καθώς ο 37χρονος Πολωνός μπαίνει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του και η παραμονή του παραμένει αμφίβολη. Παρότι ο Λεβαντόφσκι αναμένεται να επιστρέψει σύντομα από τον τραυματισμό του, όλα δείχνουν ότι η εποχή του στη Βαρκελώνη πλησιάζει στο τέλος της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε ανανέωση του συμβολαίου του Πολωνού φορ και εξετάζει ήδη εναλλακτικές. Ο Όσιμεν, που μεταγράφηκε το καλοκαίρι στη Γαλατασαράι από τη Νάπολι έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ, έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εκκίνηση στη σεζόν, με 6 γκολ σε 9 εμφανίσεις, και θεωρείται απόλυτα ταιριαστός στο προφίλ που αναζητά ο Χάνσι Φλικ.

Ωστόσο, οι οικονομικοί περιορισμοί του συλλόγου ενδέχεται να καθορίσουν τις εξελίξεις. Όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, ο αθλητικός διευθυντής Ντέκο έχει «παγώσει» τόσο τις συζητήσεις για την ανανέωση του Λεβαντόφσκι όσο και τις διερευνητικές κινήσεις για νέο επιθετικό, μέχρι να ξεκαθαρίσει η οικονομική κατάσταση της Μπαρτσελόνα.