Η Μπαρτσελόνα εξετάζει τον Όσιμεν ως πιθανό... διάδοχο του Λεβαντόφσκι

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν ήδη αρχίσει να χαρτογραφούν το μέλλον της επιθετικής τους γραμμής, καθώς ο 37χρονος Πολωνός μπαίνει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του και η παραμονή του παραμένει αμφίβολη. Παρότι ο Λεβαντόφσκι αναμένεται να επιστρέψει σύντομα από τον τραυματισμό του, όλα δείχνουν ότι η εποχή του στη Βαρκελώνη πλησιάζει στο τέλος της.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε ανανέωση του συμβολαίου του Πολωνού φορ και εξετάζει ήδη εναλλακτικές. Ο Όσιμεν, που μεταγράφηκε το καλοκαίρι στη Γαλατασαράι από τη Νάπολι έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ, έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εκκίνηση στη σεζόν, με 6 γκολ σε 9 εμφανίσεις, και θεωρείται απόλυτα ταιριαστός στο προφίλ που αναζητά ο Χάνσι Φλικ.
Ωστόσο, οι οικονομικοί περιορισμοί του συλλόγου ενδέχεται να καθορίσουν τις εξελίξεις. Όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, ο αθλητικός διευθυντής Ντέκο έχει «παγώσει» τόσο τις συζητήσεις για την ανανέωση του Λεβαντόφσκι όσο και τις διερευνητικές κινήσεις για νέο επιθετικό, μέχρι να ξεκαθαρίσει η οικονομική κατάσταση της Μπαρτσελόνα.
