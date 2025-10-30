Εφιαλτικό ξεκίνημα για τον Νάλο: 16 λεπτά, δύο ματς, δύο αποβολές στη Λίβερπουλ!

Δεν θα μπορούσε να έχει πιο δύσκολο ξεκίνημα στη Λίβερπουλ ο Αμάρα Νάλο, καθώς ο 18χρονος αμυντικός έχει προλάβει να αποβληθεί και στις δύο συμμετοχές του με τη φανέλα των «reds» — σε συνολικά μόλις 16 λεπτά αγωνιστικής δράσης.

Ο νεαρός Άγγλος πέρασε ως αλλαγή στο 67’ της αναμέτρησης του Carabao Cup με την Κρίσταλ Πάλας, όμως μόλις 12 λεπτά αργότερα (79’) αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Τζάστιν Ντέβενι, με τη Λίβερπουλ να γνωρίζει βαριά ήττα (3-0) στο Άνφιλντ και να αποκλείεται από τη διοργάνωση.

Ήταν η δεύτερη εμφάνισή του με την πρώτη ομάδα, αλλά και η δεύτερη αποβολή του! Στο ντεμπούτο του, τον περασμένο Ιανουάριο στο Champions League απέναντι στην Αϊντχόφεν, είχε μπει στο 83’ και αποβλήθηκε μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, σε ματς που η Λίβερπουλ ηττήθηκε 3-2.

Παρά το ατυχές ξεκίνημα, ο Νάλο —που αποκτήθηκε από τη Γουέστ Χαμ το καλοκαίρι του 2023— θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του. Διεθνής με τις εθνικές U18 και U19 της Αγγλίας, περιγράφεται από πρώην προπονητές του ως «ένα Rolls-Royce σέντερ-μπακ», με εξαιρετική τεχνική και μεγάλο περιθώριο εξέλιξης.