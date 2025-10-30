Παρί Σεν Ζερμέν: Νέος τραυματισμός-σοκ για τον Ντουέ, εκτός δράσης για εβδομάδες

Άτυχος στάθηκε ξανά ο Ντεζιρέ Ντουέ, καθώς υπέστη σοβαρό μυϊκό τραυματισμό στο ματς της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λοριάν και θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους για αρκετές εβδομάδες

Το απόγευμα της Τετάρτης (29/10) αποδείχθηκε δύσκολο για την Παρί, αφού όχι μόνο έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με τη Λοριάν, αλλά είδε και τον 20χρονο διεθνή Γάλλο εξτρέμ να αποχωρεί τραυματίας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση στον δεξί οπίσθιο μηριαίο, τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός για σημαντικό χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ.

Ο Ντουέ είχε επιστρέψει μόλις στα μέσα Οκτωβρίου, έπειτα από πρόβλημα στη γάμπα που τον είχε αφήσει εκτός για περίπου ενάμιση μήνα. Παρά τη σύντομη παρουσία του μετά την επιστροφή του, πρόλαβε να εντυπωσιάσει, σημειώνοντας τρία γκολ και μία ασίστ σε τέσσερις αγώνες με τους πρωταθλητές Ευρώπης.