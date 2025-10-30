Όλα καλά στη Ρεάλ: Ο Βινίσιους απολογήθηκε και ζήτησε συγγνώμη από τον Τσάμπι Αλόνσο

Η ένταση στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να ανήκει στο παρελθόν, καθώς ο Βινίσιους ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του στο πρόσφατο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα — όχι μόνο από τους συμπαίκτες του, αλλά και από τον προπονητή του, Τσάμπι Αλόνσο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του El Chiringuito, ο Βραζιλιάνος άσος πήρε την πρωτοβουλία να λήξει το ζήτημα που είχε προκύψει, δείχνοντας έμπρακτα τη μεταμέλειά του. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης, απευθύνθηκε στους συμπαίκτες του, ζητώντας συγγνώμη για την αντίδρασή του τη στιγμή που ο Αλόνσο τον αντικαθιστούσε στο «κλάσικο».

Ακολούθησε και προσωπική συνάντηση στο γραφείο του προπονητή, όπου ο Βινίσιους απολογήθηκε εκ νέου, αναγνωρίζοντας το λάθος του και εκφράζοντας σεβασμό προς τον Ισπανό τεχνικό.

Οι άνθρωποι της Ρεάλ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είδαν με πολύ θετικό μάτι τη στάση του Βραζιλιάνου, θεωρώντας πως έγινε ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση του κλίματος στα αποδυτήρια και τη βελτίωση των σχέσεων των δύο ανδρών — για το καλό της ομάδας.