Ο Αρσάβιν εμφανίστηκε με φανέλα της Μπαρτσελόνα έξω από μπουτίκ της Ρεάλ Μαδρίτης! (vid)

Ο Ρώσος πρώην άσος, που στο παρελθόν είχε δηλώσει πως «κάθε ήττα της Ρεάλ είναι βάλσαμο για την καρδιά μου», φάνηκε να απολαμβάνει τη στιγμή, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στα social media.
«Δεν θα έπαιζα ποτέ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ούτε για όλα τα λεφτά του κόσμου», είπε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που φόρεσε στη διάρκεια της καριέρας του τις φανέλες των Ζενίτ, Άρσεναλ, Κουμπάν Κρασνοντάρ και Καϊράτ.
Το βίντεο με την εμφάνισή του εξαπλώθηκε αστραπιαία στο διαδίκτυο, επαναφέροντας στο προσκήνιο την εκρηκτική του προσωπικότητα — ακόμη και μετά το τέλος της καριέρας του το 2019.
Former Arsenal winger Andrei Arshavin found in the wild waiting to enter a Real Madrid store wearing a Barcelona kit 😂😭 pic.twitter.com/IvbTJUk0nz— Akash (@Ak0320p) October 29, 2025