Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Εκτός έδρας «αποστολές» για Μπέτις, Γιουνγκ Μπόις και Λουντογκόρετς

Την τρίτη συνεχόμενη νίκη της θα ψάξει στη Ζυρίχη η προσεχής αντίπαλος του Δικεφάλου απέναντι στην αδύναμη Γκρασχόπερς (21:30). Μία νίκη επιτακτική ανάγκη, καθώς η Τουν αρχίζει και ξεφεύγει (στο +8) στην κορυφή, με την Γιουνγκ Μπόις να ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα (6/11 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase.
Η Λουντογκόρετς, η οποία μέσα στην εβδομάδα προχώρησε σε αλλαγή προπονητή μετά το τραγικό ξεκίνημά της, αντιμετωπίζει εκτός έδρας για τους «32» του Κυπέλλου Βουλγαρίας την Τσερνομόρετς 1919 (13:30), ομάδα της δεύτερης κατηγορίας. Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο Ράζγκραντ στις 11 Δεκεμβρίου.
Εκτός έδρας υποχρέωση για το Κύπελλο Ισπανίας έχει και η Μπέτις απέναντι στην αδύναμη και ερασιτεχνική Πάλμα ντελ Ρίο (22:00). Η ομάδα της Ανδαλουσίας θέλει να επανέλθει στις νίκες μετά από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα, ενώ θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη στα μέσα Γενάρη να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.