Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Εκτός έδρας «αποστολές» για Μπέτις, Γιουνγκ Μπόις και Λουντογκόρετς

Ώρα Κυπέλλου για Μπέτις και Λουντογκόρετς, με την έτερη αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Europa League, Γιουνγκ Μπόις, να έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα της Γκρασχόπερς.

Την τρίτη συνεχόμενη νίκη της θα ψάξει στη Ζυρίχη η προσεχής αντίπαλος του Δικεφάλου απέναντι στην αδύναμη Γκρασχόπερς (21:30). Μία νίκη επιτακτική ανάγκη, καθώς η Τουν αρχίζει και ξεφεύγει (στο +8) στην κορυφή, με την Γιουνγκ Μπόις να ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα (6/11 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase.

Η Λουντογκόρετς, η οποία μέσα στην εβδομάδα προχώρησε σε αλλαγή προπονητή μετά το τραγικό ξεκίνημά της, αντιμετωπίζει εκτός έδρας για τους «32» του Κυπέλλου Βουλγαρίας την Τσερνομόρετς 1919 (13:30), ομάδα της δεύτερης κατηγορίας. Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο Ράζγκραντ στις 11 Δεκεμβρίου.

Εκτός έδρας υποχρέωση για το Κύπελλο Ισπανίας έχει και η Μπέτις απέναντι στην αδύναμη και ερασιτεχνική Πάλμα ντελ Ρίο (22:00). Η ομάδα της Ανδαλουσίας θέλει να επανέλθει στις νίκες μετά από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα, ενώ θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη στα μέσα Γενάρη να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.