Τον Φεβρουάριο θα επεκταθεί το συμβόλαιο με τον 17χρονο Καρλ

Συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις η Μπάγερν Μονάχου τη φετινή σεζόν και ένα μεγάλο ταλέντο έχει αναδειχθεί από τον Βενσάν Κομπανί, ο Λέναρντ Καρλ.

Ο 17χρονος Γερμανός εξτρέμ πέτυχε το πρώτο γκολ στη League Phase του Champions League, στο 4-0 επί της Μπριζ, ενώ βρήκε δίχτυα και στο πρωτάθλημα, στη νίκη με 3-0 στην έδρα της Γκλάντμπαχ.

Ήδη μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες παρακολουθούν τον νεαρό ακραίο επιθετικό, αλλά η διοίκηση της πρωταθλήτριας Γερμανίας δεν ανησυχεί, καθώς υπάρχει συμφωνία ώστε τον Φεβρουάριο, όταν ο Καρλ συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, τότε αυτόματα θα επεκταθεί το συμβόλαιο του για ένα επιπλέον έτος, έως τον Ιούνιο του 2029.