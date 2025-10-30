Έξι ομάδες για 4 εισιτήρια: Το πρόγραμμα του Κυπέλλου Betsson και τα «προνόμια»

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson μπαίνει στην τελική του ευθεία, έξι ομάδες παραμένουν αήττητες μετά από τρεις αγωνιστικές και αναμένεται μάχη μέχρις εσχάτων για τις τέσσερις θέσεις που θα οδηγήσουν απευθείας στα προημιτελικά.

Μία αγωνιστική και... κάτι απομένει για να ολοκληρωθεί η League Phase του Κυπέλλου, αφού υπάρχουν και εκκρεμότητες ελέω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που είχαν στο ξεκίνημα της διοργάνωσης οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, που θα παίξουν μία τελευταία αγωνιστική στα μέσα Δεκεμβρίου. Όλοι τους θα δώσουν βέβαια εκείνα τα ματς με αντιπάλους από τη Superleague 2, αντιμετωπίζοντας Καβάλα, Ηρακλή και Μαρκό αντίστοιχα.

Κατά τα λοιπά η 3η αγωνιστική του Κυπέλλου δεν επιφύλασσε εκπλήξεις, αφού η ΑΕΚ γλίτωσε το κάζο στην Ηλιούπολη, ο Άρης πέρασε πιο δύσκολα απ' ό,τι δείχνει το τελικό 1-3 επί του Αιγάλεω από την Καρδίτσα, ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έστησαν πάρτι απέναντι σε Βόλο και Λάρισα αντίστοιχα.

Πώς έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση στον ενιαίο βαθμολογικό πίνακα;

Αρχικά να σημειώσουμε πως υπάρχουν έξι ομάδες που παραμένουν αήττητες, με τις τέσσερις να συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας. ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Άρης και ΑΕΚ έχουν κάνει το 3/3, άλλος πιο εύκολα κι άλλος πιο δύσκολα. Καλύτερο goal average -που είναι και το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας- για τον ΟΦΗ που όμως στο τελευταίο παιχνίδι του αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Ακολουθεί με μείον ένα γκολ ο Λεβαδειακός που έχει κάνει ήδη το μεγάλο "μπαμ" με το εκκωφαντικό 4-1 επί του ΠΑΟΚ, μετράει επίσης 3/3 νίκες και η τελευταία δοκιμασία του είναι εκτός έδρας με τη Μαρκό. Αν κάνει το απόλυτο, ιδίως με περισσότερα του ενός γκολ διαφορά, θα έχει πολλές πιθανότητες να πάρει το ένα από τα τέσσερα "χρυσοφόρα" εισιτήρια που θα τον φέρουν απευθείας στα προημιτελικά του κυπέλλου.

Ο Άρης άλλωστε που είναι από τους βασικούς αντιπάλους του, έχει πιο δύσκολο φινάλε, φιλοξενώντας στις 3 Δεκεμβρίου τον ΠΑΟΚ. Αντιθέτως ο Ολυμπιακός έχει εύκολο έργο εκτός έδρας με την Ελλάς Σύρου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Κηφισιά και είναι δεδομένο ότι δεν θα επιδιώξει μία απλή νίκη, αλλά και δυνατόν περισσότερα γκολ ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του και να αυξήσει τις πιθανότητές του. Γιατί και οι δύο νίκες που έκανε με Καλλιθέα και Ατρόμητο ήταν οριακές...

Μόλις στο +2 το goal average των Πρασίνων, ενώ στο +6 βρίσκεται ο Ολυμπιακός, στο +3 η ΑΕΚ, στο +4 ο Άρης, στο +5 ο Λεβαδειακός και στο +6 ο ΟΦΗ.

Αυτοί είναι και οι έξι μοναδικοί αήττητοι της διοργάνωσης έως τώρα κι αποτελούν τους βασικούς διεκδικητές των τεσσάρων εισιτηρίων που οδηγούν απευθείας στα προημιτελικά.

Υπάρχει βέβαια πάντα στο κόλπο και ο ΠΑΟΚ, που μπορεί να ξεκίνησε άσχημα με την συντριβή στη Λιβαδειά, αλλά διατηρεί τις πιθανότητές του. Αρκεί βεβαίως να κάνει το απόλυτο στα εναπομείναντα παιχνίδια και κυρίως να πάρει το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Άρη. Δεν εξαρτάται ωστόσο μόνο από τον ίδιο, καθώς θα πρέπει να κάνουν μία ήττα ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή... Λεβαδειακός στο Μαρκόπουλο την τελευταία αγωνιστική.

Όσο για τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5 έως 12. Ο 5ος θα φιλοξενήσει σε μονό ματς τον 12ο, ο 6ος τον 11ο, ο 7ος τον 10ο και ο 8ος τον 9ο.

Δεν αρκεί μόνο η τετράδα

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι ακόμα. Ότι όλες οι ομάδες που προπορεύονται, δεν θα αρκεστούν μόνο στην είσοδό τους στην προνομιούχο τετράδα. Θέλουν και το υψηλότερο δυνατό πλασάρισμα, αφού έτσι θα έχουν -θεωρητικά- πιο εύκολο έργο στα προημιτελικά.

Τούτο διότι με το νέο σύστημα διεξαγωγής, ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase θα παίξει με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

Αντιστοίχως Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

Και ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα έως το φινάλε και τη βαθμολογία:

4η αγωνιστική

ΑΕΚ-ΟΦΗ

ΑΕΛ-Ατρόμητος

Άρης-ΠΑΟΚ

Αστέρας Τρίπολης-Ηλιούπολη

Καλλιθέα-Καβάλα

Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός

Ηρακλής-Παναιτωλικός

Μαρκό-Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός-Κηφισιά

Βόλος-Αιγάλεω

5η αγωνιστική (τελευταία)

Καβάλα-Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός-Ηρακλής

ΠΑΟΚ-Μαρκό