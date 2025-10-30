ΑΕΚ: Αγωνία και στη Σερβία για Γιόβιτς

Η είδηση ότι ο Λούκα Γιόβιτς νιώθει ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκάλεσε ανησυχία και στη Σερβία.

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής, στην οποία υποβλήθηκε ο Λούκα Γιόβιτς, περιμένουν στην ΑΕΚ, καθώς, όπως έγινε χθες γνωστό, αισθάνεται ενοχλήσεις μετά το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Γι’ αυτό ο Σέρβος επιθετικός δεν αγωνίστηκε χθες στον αγώνα Κυπέλλου με την Ηλιούπολη.

Η αγωνία του Μάρκο Νίκολιτς είναι μεγάλη, καθώς δεν θέλει να χάσει το επόμενο διάστημα τον Γιόβιτς, μιας και ακόμα βρίσκεται στα πιτς ο Ζίνι και μοναδικός επιθετικός στο ρόστερ είναι ο Πιερό.

Εκτός από την ΑΕΚ, ανησυχία υπάρχει και στην εθνική Σερβίας για την κατάσταση του 29χρονου φορ. Ενόψει του κρίσιμου αγώνα με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ στις 13 Νοεμβρίου, οι Σέρβοι δεν θέλουν να σκέφτονται ότι δεν θα είναι διαθέσιμος ο Γιόβιτς.

