Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Αυτοκτονία» για Λυών και ήττα με ανατροπή για Μπραν

Η Λυών παρότι προηγήθηκε 0-3 μέσα στο Παρίσι δεν έφυγε με τη νίκη (3-3), με τη Μπραν να γνωρίζει την ήττα με ανατροπή (1-2) από τη Μπόντο και να μένει εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος.

Με εμβόλιμη αγωνιστική στη Ligue 1 συνεχίστηκαν οι εντός συνόρων υποχρεώσεις της Λυών, την οποία αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στη Γαλλία στις 29 Ιανουαρίου.

Η ομάδα του Πάολο Φονσέκα, αντιμετώπισε εκτός έδρας το Παρίσι και προηγήθηκε με 0-3 (δύο γκολ του Σουλτς και ένα του Τολισό) μόλις στα 58 πρώτα λεπτά του αγώνα. Τρία λεπτά αργότερα, η Λυών έμεινε με δέκα παίκτες με το Παρίσι να «ξυπνάει» και με τρεις διαφορετικούς σκόρερ ισοφάρισε στο 84ο λεπτό σε 3-3, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Παρά την «γκέλα», η Λυών παραμένει στα ψηλά της βαθμολογίας, όντας στην 3η θέση σε τετραπλή ισοβαθμία με 19 βαθμούς στο -2 από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Μπραν υποδέχτηκε την πρωτοπόρο Μπόντο Γκλιμτ στο Μπέργκεν της Νορβηγίας, λίγο πριν ταξιδέψει στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου (27 Νοεμβρίου).

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν σε κομβικό σημείο, στο 45+1' με τον Χολμ, όμως οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν απάντηση. Στο 76ο λεπτό ο Χέλμερσεν και δέκα λεπτά μετά ο Μπλόμπεργκ έκαναν την ανατροπή για το τελικό 1-2, που ξεκαθαρίζει εν πολλοίς την υπόθεση τίτλος.

Πλέον η Μπόντο Γκλιμτ έφτασε τους 61 βαθμούς στο +9 από την 3η Μπραν που έχει 52 και στο +2 από τη 2η Βίκινγκ, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν και την υπόθεση δυάδα να απομακρύνεται επικίνδυνα για την αντίπαλο του Δικεφάλου.