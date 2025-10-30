Την επίδραση του Μπενίτεθ σε Παναθηναϊκό και κόσμο αναλύει ο Τύπος, που ξεσκονίζει τις επιδόσεις των «μεγάλων» στο Κύπελλο, αλλά και τη νίκη του... Σπανούλη στο ΣΕΦ.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - LIVE SPORT

Ένας κόσμος που έχει αποθεώσει Ουζουνίδη και Δώνη ή πάτησε κάποτε, έστω για λίγο, πάνω στον Φατίχ Τερίμ αναζητώντας τη σωτηρία του Παναθηναϊκού, λογικό είναι να βρίσκει, πλέον, αποκούμπι στον Ράφα Μπενίτεθ. Στην πραγματικότητα, όλοι αυτοί οι οπαδοί ψάχνουν από κάπου να πιαστούν. Ακόμη και από... τα μαλλιά τους... Μάλλον δεν καταλαβαίνει πόσες άλλες τέτοιες "τελευταίες" ευκαιρίες σπατάλησε έως τώρα η ομάδα τους και πόσες αληθινές πιθανότητες έχει, αυτός πλέον, να γίνει ο Μεσσίας της νέας εποχής, όταν απέτυχαν τόσοι και τόσοι στο παρελθόν, χωρίς απαραίτητα να φταίνε οι ίδιοι.

Άλλωστε, μία από τις βασικότερες αιτίες της επαναλαμβανόμενης αποτυχίας είναι η βιασύνη όλων αυτών των απελπισμένων να δουν ένα πρωτάθλημα, χωρίς να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει, άρα να κατανοήσει πόσα πράγματα χρειάζεται να γίνουν χωρίς πίεση, προτού κάποιος αρχηγός σηκώσει στο τέλος την κούπα. Στο χθεσινό 2-1 με τον Ατρόμητο ο νέος κόουτς διάλεξε έναν τρόπο παιχνιδιού που ταίριαζε στα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που επέλεξε και οι οποίοι δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Δεν ήταν το πιο απλό, αλλά εκ του αποτελέσματος πέτυχε. Από την άλλη, όμως, φάνηκε ότι χρειάζεται χρόνος και υπομονή για να πετύχει η όποια ριζική θεραπεία. Παραμένουν η αδυναμία στην τελική προσπάθεια και η πολλαπλά επαναλαμβανόμενη οπισθοχώρηση από το 70' και μετά, ως κύρια προβλήματα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Η ενδεκάδα που κατέβασε στο Περιστέρι ο Μπενίτεθ με τον Ατρόμητο ήταν μάλλον η ευκαιρία του να τσεκάρει παίκτες με τα μάτια του -όλους τους είχε δει μόνο από βίντεο. Στην ενδεκάδα υπήρξαν κάποιοι ποου έχουν αγωνιστεί αρκετά (Λαφόντ, Γεντβάι, Πάλμερ Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Σάντσες), αλλά και αρκετοί που έχουν παίξει φέτος λίγο: ο Φικάι στην άμυνα, ο Μπρέγκου στα χαφ, Μαντσίνι, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς στην επίθεση. Ένας εξίσου πειραματικός αλλά μάλλον λιγότερο αγχωμένος Ατρόμητος προηγήθηκε με γκολ του Μπάκου κι ενώ ο ΠΑΟ στο πρώτο ημίχρονο είχε δοκάρι με τον Σάντσες. Αλλά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με τον Πάνοβιτς ισοφάρισε γρήγορα και ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αβαντάζ του όσο ο Βόκολος θα ήθελε. Κι έτσι στο 67' ο Μλαντένοβιτς που έπαιζε μπακ-χαφ έκανε το 1-2. Και για τον ΠΑΟ τα πράγματα απλοποιήθηκαν.

Δεν πρέπει να ενθουσίασαν τον Μπενίτεθ όσοι δεν έχουν παίξει πολύ και θέλησε να τους δει. Ο Φικάι και ο Μπρέγκου έμοιαζαν ψαρωμένοι. Ο Μαντσίνι απλά θυμίζει τον παλιό καλό παίκτη που βλέπαμε στον Άρη. Ο Ταμπόρδα επιτέλους ξεκίνησε: στο πρώτο ημίχρονο καταλάβαμε γιατί αυτό δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα και βγήκε νωρίς στο δεύτερο. Ξεκίνησε και ο Πάντοβιτς που επίσης ήταν σαν να μην υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο αλλά βρήκε γκολ στο δεύτερο. Ο Μπενίτεθ έχει πολλή δουλειά μπροστά του. Αλλά αυτό το ξέραμε.

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ

Εννοείται ότι σε ένα ματς Ολυμπιακού - Μονακό, με τους Μονεγάσκους κιόλας να αντιμετωπίζουν ξανά τους Πειραιώτες λίγους μήνες μετά τη νίκη τους στο φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι, δεν θα μπορούσε ποτέ να πει κάποιος ότι η ομάδα του Μπαρτζώκα είχε τη νίκη στο τσεπάκι της. Πλέον, η Μονακό είναι μία υπολογίσιμη δύναμη στην Ευρωλίγκα και το απέδειξε στο Άμπου Ντάμπι, όταν είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό. Ήταν ένα ματς που έμοιαζε με αγώνα φάιναλ φορ και το οποίο κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Είχε ένταση, νεύρα, αγωνία, αλλά στο τέλος επικράτησε το καθαρό μυαλό και η ψυχραιμία. Ένα μπράβο στον Βασίλη Σπανούλη για την ομάδα που έχει φτιάξει κι εννοείται ότι δεν ήρθε το τέλος του κόσμου για τον Ολυμπιακό. Η Ευρωλίγκα θα έχει και τέτοιες βραδιές, γιατί είναι πιο απαιτητική και πιο δύσκολη από ποτέ!

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Όσα έγιναν στα δυο ματς με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ έδειξαν ξεκάθαρα πως εκτός των άλλων, η ΑΕΚ έχει απόλυτη ανάγκη για μεταγραφική ενίσχυση στη χειμερινή αγορά. Όμως η ίδια εικόνα προέκυψε και από ένα παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στην Ηλιούπολη. Και όσο προχωρά ο καιρός φαίνεται να αυξάνεται η δουλειά που πρέπει να κάνει η ΑΕΚ στο μεταγραφικό κομμάτι τον προσεχή Γενάρη. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως θα πρέπει να πάρει δεξί μπακ.

Χθες στην Ηλιούπολη δεν έπαιξε ο Οντουμπάτζο, αλλά ο νεαρός Κοσίδης, που δεν είναι καν καθαρόαιμο μπακ. Σαφές πως πλέον ο Άγγλος δεν υπολογίζεται πουθενά και για κανένα ματς. Επίσης, ξεκάθαρο είναι πως θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για στόπερ. Ο Νίκολιτς έβαλε με τον Χρυσόπουλο βασικό. Η εικόνα όμως που έδειξε στο γήπεδο, δεν ήταν ενός ποδοσφαιριστή που κακώς μέχρι τώρα ο προπονητής του δεν του έχει δώσει ευκαιρία και σ’ άλλα παιχνίδια. Αυτά που έκανε ο Λιούμπιτσιτς, αλλά και η εικόνα του Γκρούγιτς, δείχνουν πως η ανάγκη να κοιτάξει χαφ τον Γενάρη γίνεται επείγουσα. Φυσικά και δεν είναι μόνο η ενίσχυση αυτή που θα δώσει στην ΑΕΚ όλα όσα της λείπουν. Χρειάζεται να γίνει και πολλή δουλειά από τον Νίκολιτς, όσον αφορά το αγωνιστικό και το τακτικό κομμάτι.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΙΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Μπορεί το ματς να μην ήταν το απόλυτο κρας τεστ, αλλά ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ με το καλημέρα απέδειξε και πάλι γιατί αποτελεί σήμερα την επιτομή της επιθετικής δυναμικής στον Ολυμπιακό. Η ολοκλήρωση της τριάδας επιθετικών μαζί με τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι δημιουργεί μια γραμμή κρούσης που δύσκολα συναντάται όχι μόνο στην ελληνική Λίγκα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απουσία του Γιάρεμτσουκ, λόγω προβλήματος στη γάμπα από τα μέσα του καλοκαιριού, ήταν ιδιαίτερα αισθητή, καθώς η αγωνιστική ποιότητα και τα όσα προσφέρει στην επίθεση ανεβάζουν κατακόρυφα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Πειραιωτών.\

Ο Ουκρανός στράικερ δεν είναι απλά ένας καθαρός επιθετικός. Με την επιστροφή του, ο Ολυμπιακός αποκτά το πολυεργαλείο που μπορεί να κινηθεί με αποτελεσματικότητα τόσο στο κέντρο της επίθεσης όσο και στις πτέρυγες, αναλαμβάνοντας και δημιουργικά καθήκοντα με το γνωστό του τρέξιμο και την έξυπνη τοποθέτηση. Το γεγονός ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ μπορεί να βασίζεται σε μια τέτοια πλήρη επίθεση, με παίκτες που αλληλοσυμπληρώνονται και λειτουργούν αρμονικά, δίνει στους Πειραιώτες ξεκάθαρο πλεονέκτημα στο ελληνικό πρωτάθλημα και όχι μόνο. Ο ίδιος ο παίκτης υπόσχεται ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα επιστρέψει ακόμα καλύτερος, πιο δυνατός και απόλυτα έτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να διατηρήσει το επιθετικό του επίπεδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.