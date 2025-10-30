«Τελικός» πρόκρισης για την Εθνική Παίδων κόντρα στη Γεωργία

Τη Γεωργία στην Τιφλίδα αντιμετωπίζει σήμερα (30/10 16:00) η Εθνική Παίδων, ψάχνοντας έναν βαθμό για την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών.

«Τελικό» πρόκρισης δίνει η Γαλανόλευκη απέναντι στην οικοδέσποινα Γεωργία, για τον 11ο προκριματικό όμιλο του ερχόμενου EURO U17, το οποίο θα διεξαχθεί στην Εσθονία.

Οι παίκτες του Βασίλη Παπαδάκη ηττήθηκαν από την Ισλανδία με 4-3 και πλέον θέλουν απλά την ισοπαλία κόντρα στη Γεωργία, για να προκριθούν στη δεύτερη φάση των προκριματικών.

Από την πρώτη φάση προκρίνονται 28 ομάδες, οι οποίες θα συμπληρώσουν εφτά ομίλους των τεσσάρων ομάδων, για τα εφτά πολυπόθητα εισιτήρια της τελικής φάσης μαζί με την οικοδέσποινα του EURO, την Εσθονία.

