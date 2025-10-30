Αντίπαλοι ΑΕΚ: Στην OPAP Arena ως πρωταθλήτρια η Σάμροκ Ρόβερς (vid)

Η Σάμροκ Ρόβερς κατέκτησε χθες το πρωτάθλημα Ιρλανδίας, για 22η φορά στην ιστορία της.

Ως πρωταθλήτρια Ιρλανδίας θα έρθει η Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 6 Νοεμβρίου, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Χθες η Σάμροκ Ρόβερς επικράτησε 1-0 της Γκάλγουεϊ και στέφθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ιρλανδίας. Αυτός είναι ο 22ος τίτλος της ομάδας, αριθμός που είναι ρεκόρ για τη χώρα. Παράλληλα, είναι το πέμπτο πρωτάθλημα που κατακτά τα τελευταία έξι χρόνια, δείχνοντας την παντοκρατορία της στο ιρλανδικό ποδόσφαιρο.

Αρχιτέκτονας της επιτυχίας είναι ο Στέφεν Μπράντλεϊ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Σάμροκ Ρόβερς εδώ και δέκα χρόνια.