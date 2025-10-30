Ο Μαρέσκα έβγαλε στη... σέντρα τον Ντέλαπ: «Πιθανότατα παίζει για τον εαυτό του»

Η αποβολή του νεαρού επιθετικού με δύο κίτρινες κάρτες σε εφτά λεπτά στην αναμέτρηση της Τσέλσι με την Γουλβς για το Carabao Cup εξόργισε τον προπονητή των «μπλε» του Λονδίνου.

Η Τσέλσι επικράτησε της Γουλβς με 4-3, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Carabao Cup, όμως η συμπεριφορά του Λίαμ Ντέλαπ, έβγαλε εκτός εαυτού τον Έντζο Μαρέσκα.

Ο 22χρονος επιθετικός άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες αντικρίζοντας δύο κίτρινες κάρτες σε εφτά λεπτά, με τον προπονητή της Τσέλσι να τον κατηγορεί ότι «παίζει για τον εαυτό του»!

Αναλυτικά όσα είπε ο Έντζο Μαρέσκα:

«Είναι ντροπιαστικό να δέχεσαι μια τέτοια αποβολή, επειδή δέχθηκε δύο κάρτες μέσα σε εφτά λεπτά. Νομίζω ότι μπορούσε να το αποφύγει αυτό, δεν είναι καλό για την ομάδα.

Μετά την πρώτη κίτρινη κάρτα του είπα 4-5 φορές να ηρεμήσει, αλλά ο Λίαμ είναι ένας παίκτης που όταν είναι στο γήπεδο πιθανότατα παίζει για τον εαυτό του, δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει που βρίσκεται και να ακούσει γύρω του».