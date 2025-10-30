Φικάι: «Δεν πιστεύω ακόμα ότι είναι προπονητής μου ο Ράφα Μπενίτεθ»

Ο Έλτον Φικάι μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ατρομήτου, μίλησε για την συμμετοχή που κατέγραψε αλλά και την παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι μετά από καιρό και αποδείχθηκε δύσκολο. Παρότι είχαμε πολλές αλλαγές στη σύνθεσή μας, δεν τα παρατήσαμε μέχρι το τέλος και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Πετύχαμε γκολ και δημιουργήσαμε ευκαιρίες.

Είναι σπουδαίο που έχουμε τον Ράφα Μπενίτεθ, δεν το πιστεύω ακόμα ότι είναι ο προπονητής μου. Αυτό που κρατάω είναι ότι, παρότι κάναμε δέκα αλλαγές, ο καθένας έδωσε το 100%. Προσωπικά, θέλω να βελτιωθώ. Είμαι σχετικά ευχαριστημένος από την εμφάνισή μου».