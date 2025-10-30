«Εμφάνιση που την χρειαζόταν ο Ιβανούσετς - Απογοήτευσαν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ»

To... τρίτο ημίχρονο της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου στο «πιάτο» σας! Η εκπομπή του SDNA «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» με τη Ζέτα Θεοδωρακόπουλου και τον Βασίλη Βέργη ανέλυσε όλα όσα είδαμε, ενώ η εκπομπή είχε και συνέχεια με... «Magic Euroleague».

Η Ελένη Μπούντου ανέλυσε την ευρύτατη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΛ, αναφερόμενη και στην εμφάνιση του Λούκα Ιβανούσετς, τονίζοντας ότι ήταν κάτι που το χρειαζόταν ο Κροάτης μεσοεπιθετικός.

Ο Κώστας Μανωλιουδάκης μίλησε για την ανατροπή του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ατρόμητο, αλλά και τη νοοτροπία που χτίζει το Τριφύλλι με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο.

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου μίλησε για την δύσκολη νίκη της ΑΕΚ επί της Ηλιούπολης, αλλά και τον προβληματισμό που έχει ο Νίκολις για συγκεκριμένους παίκτες της Ένωσης.

Φυσικά, η εκπομπή είχε και... Ευρωλίγκα, αφού την σκυτάλη πήραν ο Τόλης Κοτζιάς, ο διευθυντής του SDNA Βασίλης Παπαθεοδώρου, ο Θάνος Τσίμπος και ο Βαγγέλης Μάντζαρης, που ανέλυσαν την ήττα του Ολυμπιακού από την Μονακό.

Δείτε παρακάτω ξανά την εκπομπή «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson»: