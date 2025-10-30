Παντελάκης: «Θα είναι ένα μάθημα για μας η ήττα από τον ΠΑΟΚ»

Ο αρχηγός της ΑΕΛ, Νώντας Παντελάκης μιλώντας για την βαριά ήττα της ομάδας του από τον ΠΑΟΚ, σημείωσε ότι ήταν ένα καλό μάθημα ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Νομίζω ό,τι δεν κάναμε καλό πρώτο ημίχρονο, σε συνδυασμό με την ποιότητα των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, ίσως δεν ήμασταν τόσο… agressive (σ.σ. επιθετικοί) στα μαρκαρίσματά μας και δεχτήκαμε αρκετά γκολ. Στη συνέχεια νομίζω ότι ήταν δύσκολο να το διαχειριστούμε, πέρασε το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο νομίζω ότι ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι και βγάλαμε ένα καλύτερο πρόσωπο».

Για το πού αποδίδει την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, συν του ό,τι ο τεχνικός της ομάδας ανέλαβε την πλήρη ευθύνη: «Εντάξει, νομίζω πως εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο κι εμείς κάποια πράγματα θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε αναλόγως. Θα είναι ένα μάθημα για μας αυτό, για τη συνέχεια. Όπως είπα, είμαστε μια καλή ομάδα, πρέπει να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να δείχνουμε ένα καλό πρόσωπο».

Για τη διοργάνωση του Κυπέλλου και τις σκέψεις για τη συνέχεια: «Σίγουρα… Η ομάδα μας είναι μεγάλη ομάδα και πρέπει σε κάθε παιχνίδι, είτε είναι στο Κύπελλο, είτε είναι στο Πρωτάθλημα, να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και για τον κόσμο μας και για όλη την ομάδα».