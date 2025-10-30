Ο Παυλίδης έβαλε το κερασάκι στην άνετη πρόκριση της Μπενφίκα

Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα κόντρα στην Τοντέλα η Μπενφίκα παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας με 3-0, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να χρίζεται και σκόρερ.

Η Μπενφίκα δεν άφησε περιθώριο στην Τοντέλα να πιστέψει πως θα πάρει την πρόκριση στο “Ντα Λουζ” επικρατώντας με 2-0.

Τα τέρματα της αναμέτρησης σημείωσαν οι Οταμέντι από τα 11 μέτρα στο 41′ ο Λουκεμπάκιο στο 83ο λεπτό μετά από φανταστική ενέργεια του Ρίος και ο Βαγγέλης Παυλίδης που μπήκε στη θέση του Ιβάνοβιτς στο 64′ και με εύστοχο πλασέ από την περιοχή έκανε το 3-0 βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα για τους “αετούς” της Λισαβόνας.

Αντίπαλος της Μπενφίκα στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ είναι η Μπράγκα που νωρίτερα συνέτριψε με 5-0 την Σάντα Κλάρα. Το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού έχει και αυτό ελληνικό χρώμα, με την Σπόρτινγκ του Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη να αντιμετωπίζει την Πόρτο.