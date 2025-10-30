Το εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο και η αλήθεια για τα μεταγραφικά

Ο αγώνας κυπέλλου και οι… πληροφορίες για πωλήσεις και μεταγραφές είναι το αντικείμενο του σημερινού μου άρθρου. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει στο κύπελλο για να μην έχει θέματα. Η αλήθεια είναι πως ο τρόπος που μπήκε στο γήπεδο, δεν άφησε περιθώρια. Προφανώς και αιφνιδιάστηκα που είδα Μεϊτέ μέσα, αλλά είχε θέμα ο Οζντόεφ και δεν υπήρχε άλλη λύση. Ο Γάλλος έπαιξε 60 λεπτά, ήταν απλά μια καλή προπόνηση για αυτόν.

Το τελικό 4-1 ήρθε γιατί ο ΠΑΟΚ απλά σταμάτησε. Το πρώτο του ημίχρονο ήταν θεσπέσιο και ξεκίνησε με ένα γκολ ποίημα του Ιβανούσετς, 1,5 λεπτό αφού ξεκίνησε στην ενδεκάδα στα αριστερά. Ήταν ένα γκολ ψυχολογίας προφανώς, ουσίας γιατί άνοιξε σκορ και ανάγκασε τον Αναγνωστόπουλο να πει «τι έβαλε ρε μλκ»; Τον έπιασε η κάμερα, αλλά όλοι αυτό είπαμε.

Με τον Ντέλια να συνεχίσει να δίνει εικόνες σπάνιες, να σκοράρει, τον Ντεσπόντοφ και τον Κένι να συνεργάζονται άψογα, τον Μύθου να δείχνει την εξαιρετική του επαφή με το αντίπαλο τέρμα, η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Και εννοείται πως αυτός που αρχίζει να αρέσει πολύ, είναι ο Μπιάνκο που είναι κλασικός παίκτης ομάδας με σύγχρονα αθλητικά χαρακτηριστικά και αθλητική παιδεία.

Ο ΠΑΟΚ θα περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλλου και απλά δεν ξέρουμε αν θα γλιτώσει την ενδιάμεση διαδικασία.

Στα υπόλοιπα, είμαι υποχρεωμένος να σταθώ σε κάποια δημοσιεύματα ή δημόσιες τοποθετήσεις συναδέλφων, που εκτιμώ πως δεν έχουν καλή πληροφόρηση.

Ο Μήτογλου κάποτε προτάθηκε, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν ασχολήθηκε ποτέ. Ο Λιβάι Γκαρσία είναι μία περίπτωση εφικτή, αλλά ο ΠΑΟΚ ουδέποτε είχε διάθεση να φέρει έναν παίκτη επιρρεπή σε τραυματισμούς που έχει ετήσιες αποδοχές 3 εκατ ευρώ. Ο ΠΑΟΚ δεν ψάχνει δεκάρι και ούτε θα πάρει, ενώ ο Κωνσταντέλιας δεν έχει καμία πρόταση.

Επίσης, ο ΠΑΟΚ δεν έχει αποκτήσει ήδη φορ, ούτε έχει δώσει δανεικό τον Τσάλοφ.

Δεν κατηγορώ κανέναν για την πληροφόρηση που έχει, απλά απορώ πρώτον από που διοχετεύονται όλα αυτά και επίσης πως είναι δυνατόν να τσιμπάει το κοινό της ομάδας, από τη στιγμή που εμείς που ασχολούμαστε όλη μέρα με αυτόν τον σύλλογο, δεν έχουμε μεταφέρει καμία τέτοια πληροφορία.

Η αλήθεια λοιπόν, είναι πως ο ΠΑΟΚ θα πάει τον χειμώνα για φορ, πως αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η διαδικασία συλλογής περιπτώσεων που θα απασχολήσουν, υπάρχει δυνατότητα και αγοράς και δανεισμού και υπάρχει διάθεση του Ιβάν Σαββίδη να ενισχυθεί σωστά η ομάδα.

Οι περιπτώσεις, είναι κυρίως προϊόν σκάουτινγκ και όχι βιογραφικού – αν και υπάρχουν μία δύο τέτοιες – και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αποφασιστεί η ιεραρχία έτσι ώστε αρχές Γενάρη ο παίκτης να είναι εδώ.

Αυτή είναι όλη η διαμορφωμένη σήμερα κατάσταση στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει καμία διάθεση για υπερβολές που θα συγχύσουν εσωτερικά την ομάδα, κάτι που δεν θα άφηνε ποτέ ο Λουτσέσκου πρώτος απ όλους να συμβεί.

Το γιατί διοχετεύονται αυτές οι πληροφορίες, είναι ένα αντικείμενο ανάλυσης. Είναι επειδή επιθυμούν κάποιοι να αποσταθεροποιήσουν τον ΠΑΟΚ; Είναι τα περιβόητα views που χρειάζονται όλοι για να σταθεροποιηθούν στη πίτα του video content; Είναι και τα δύο;

Καλό θα ήταν λοιπόν σε αυτή τη μυστήρια εποχή, να μη τρώτε αμάσητο ότι ακούγεται για τα μεταγραφικά. Ούτε για πωλήσεις, ούτε για τίποτα άλλο.

Και απ ότι φαίνεται, η διάθεση για … πληροφορίες, υπάρχει από πολλές πλευρές.