«Ξέρανε» την Λίβερπουλ η Κρίσταλ Πάλας, αγχώθηκαν αλλά συνεχίζουν Σίτι, Τσέλσι και Άρσεναλ

Τέσσερα παιχνίδια διεξήχθησαν στις 21:45 για την 4η αγωνιστική του League Cup με τέσσερις ομάδες να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Κρίσταλ Πάλας «χόρεψε» στην βροχή και πέταξε εκτός συνέχειας την Λίβερπουλ που παρουσιάστηκε κατώτερη τον περιστάσεων, την στιγμή που η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε στην επόμενη φάση με ανατροπή επί της μαχητικής Σουόνσι.

Η Τσέλσι αγχώθηκε αρκετά στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο εναντίον της Γουλβς αλλά κατάφερε να φύγει νικήτρια από το Μολινό, ενώ η Άρσεναλ έδειξε χαρακτήρα και ποιότητα όταν χρειάστηκε και άφησε εκτός την Μπράιτον που θα μπορούσε να είχε πάρει το εισιτήριο αν εκμεταλλευόταν καλύτερα το πρώτο ημίχρονο του αγώνα.

Οι αγώνες

Άρσεναλ - Μπράιτον 2-0

Στο πρώτο ημίχρονο η Μπράιτον στεκόταν καλύτερα στο γήπεδο, έχοντας αρκετές χαμένες ευκαιρίες, μια εξ αυτών με τον Τζίμα σε τετ α τετ και η ανάπαυλα βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες στην ανάπαυλα.

Στην επανάληψη, οι Κανονιέρηδες βρήκαν ρυθμό και ανέβασαν την απόδοσή τους, γεγονός που τους έφερε μπροστά στο σκορ όταν ο Ενγουανέρι έκανε το 1-0 στο 58'.

Η Άρσεναλ έκτοτε πήρε την κατάλληλη ψυχολογία και ο Σάκα στο 76' διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Λίβερπουλ - Κρίσταλ Πάλας 0-3

Οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγώνα με ένταση, με τις ευκαιρίες να είναι μοιρασμένες αρχικώς, αλλά όλα άλλαξαν στο 41', όταν ο Σαρρ έδωσε το προβάδισμα στην Κρίσταλ Πάλας και έβαλε δύσκολα στην Λίβερπουλ. Τα πράγματα για τους Reds έγιναν χειρότερα τέσσερα λεπτά μετά, αφού ο Σαρρ σημείωσε και το 0-2 στο 45'.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Λίβερπουλ είχε την κατοχή της μπάλας, όμως η Κρίσταλ Πάλας διαχειριζόταν άψογα το σκορ, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τις αντεπιθέσεις, αλλά ο Γούντμαν αρνούταν να δεχθεί και τρίτο γκολ.

Κάτι που άλλαξε στο 88' , όταν ο Πίνο βρήκε τον χώρο σημάδεψε σωστά και την υπέγραψε τον θρίαμβο της Κρίσταλ που έφυγε από το βρεγμένο Άνφιλντ με το 0-3.

Παρόλα αυτά η ομάδα του Άρνε Σλοτ δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο παιχνίδι και έμεινε εκτός συνέχειας του League Cup.

Σουόνσι - Μάντσεστερ Σίτι 1-3

Οι «Κύκνοι» έδειξαν από νωρίς στην Μάντσεστερ Σίτι πως δεν πρέπει να τους υποτιμήσει. Ο Κέι έδωσε την τελική πάσα στον Φράνκο και εκείνος έκανε το 1-0 στο 12'.

Οι «Πολίτες» πήραν το μήνυμα, ανέβασαν τον ρυθμό τους και στο 39' ο Ντοκού έφερε το παιχνίδι ξανά στα ίσια.

Η Μάντσεστερ Σίτι προσπαθούσε να σπάσει την άμυνα της Σουόνσι για να βρει το γκολ που θα την έβαζε μπροστά στο σκορ και έπειτα από πολύ κόπο το κατάφερε στο 77', με τον Μαρμούς να κάνει την ανατροπή (1-2).

Το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα πήρε έκτοτε ώθηση και κρατούσε το προβάδισμα του, το οποίο διεύρυνε ο Τσέρκι στο 90+3' κάνοντας το τελικό 1-3.

Γούλβς - Τσέλσι 3-4

Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε η Τσέλσι στο παιχνίδι, αφού μόλις στο πέμπτο λεπτό ο Σάντος έκανε το 0-1. Δέκα λεπτά αργότερα και ενώ η Γουλβς πάλευε να συνέλθει από το γρήγορο γκολ που δέχθηκε, το σύνολο του θα Μαρέσκα βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Τζωρτζ να κάνει το 0-2 στο 15'.

Οι «Μπλε» συνέχισαν να παίζουν σε υψηλό τέμπο και στο 41' με γκολ του Εστεβάο, έδειχναν πως θα «καθάριζαν» εύκολα τον αγώνα.

Όμως στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Γουλβς βρήκε ένα γρήγορο γκολ με τον Αντοκοντάρε για να μειώσει σε 1-3 στο 48'.

Στο 73' οι Λύκοι «χτύπησαν» εκ νέου με τον Βόλφε έκαναν το 2-3 και άγχωσαν την Τσέλσι η οποία είχε χαλαρώσει. Το σύνολο του Μαρέσκα μετέτρεψε το άγχος του σε δημιουργία και ο Γκίτενς στο 89' έκανε το 2-4.

Η Γουλβς ωστόσο δεν τα παράτησε και στο 90+1' ο Βόλφε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έγραψε το 3-4. Στα εναπομείναντα λεπτά η Τσέλσι έμεινε πίσω για να αποφύγει να δεχτεί την ισοφάριση και κατάφερε να φύγει με το διπλό και την πρόκριση από το Μολινό.